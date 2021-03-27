Несмотря на закрытые границы, все больше украинцев из-за бедности нелегально проникает в Европу, где часто попадают в трудовое рабство, вкалывая буквально за еду.

У многих забирают паспорта и заставляют пахать за копейки в нечеловеческих условиях.

Так на днях в Голландии полиция накрыла две подпольные фабрики по производству поддельных сигарет. Задержаны более двух десятков рабочих с паспортами Польши и Украины, которые трудились в рабских условиях и даже ночевали на этих фабриках.

Таких случаев - множество по всей Европе.

"Страна" узнала подробности, как украинцы становятся рабами на нелегальных фабриках в ЕС.

Живут в сараях и работают за миску похлёбки

Голландская фабрика, где держали в черном теле украинцев, оказалась огромной.

"У владельцев - многомиллионная прибыль. Там производили более миллиона сигарет в день. Государство на этих фабриках теряло четверть миллиона евро акцизов в день. Полиция изъяла более пяти миллионов сигарет, десять тысяч килограмм табака, 800 кг табака для кальяна и материалы для производства конопли. Если бы эти сигареты и табак продали на голландском рынке, Голландия потеряла бы около 8,5 миллионов евро по акцизам. Незаконное производство и продажа сигарет становятся все более прибыльными из-за роста цен на сигареты, пачка стоит 6-7 евро (200-230 грн, - прим. ред.). Часть фальсификата была предназначена для реализации на британском рынке, где табачная продукция еще дороже, чем в ЕС. За торговлей часто стоят серьезные преступные группировки. За последние пять лет остановлено около 40 заводов. Оборудование для заводов обычно поступает из Восточной Европы. Рабочих на фабриках часто тайно размещают в ужасных условиях в сараях, в которых расположены фабрики. Украинцев, который задержали во время рейда, держали как скот, они работали, образно говоря, за миску похлебки и какие-то пару евро в день, так что в месяц не выходило и сотни", - рассказал "Стране" голландский журналист Telegraaf Мик Ван Вели.

Схема "работодаталей" такова. Заробитчанам, которые попадают в Европу по поддельным документам (а в эпидемию иначе попасть сложно, разве что на сезонные работы), посредники обещают стандартную зарплату в 1-2 тысячи евро и, скажем, работу на ферме.

"Их везут, например, в ту же Голландию, посулив выгодные условия, а на месте селят в сарай, забирают паспорта, телефоны и заставляют работать на тяжелых производствах, тех же подпольных табачках, которых в Европе множество и которые обычно крышуют выходцы из Восточной Европы. Сдирают семь шкур, платят какую-то символическую зарплату и кормят. Спят они на матрацах или вообще на досках. Это в прямом смысле рабы. Одни сбегают - нанимают новых. Ведь поток заробитчан не прерывается, несмотря на закрытые границы. Пожаловаться в полицию они не могут, ведь это нелегалы. И чем хуже жизнь в Украине, тем больше украинцев будут оказываться в "наймытах" в Европе. Поэтому главное правило - ни при каких обстоятельствах не отдавать паспорт, проверить фирму-посредника", - говорит "Стране" эксперт по миграции Руслан Пастернак.

После задрежания заробитчанам может грозить тюремный срок за незаконное производство сигарет.

Подпольные фабрики с украинцами - по всей Европе

Голландский случай - уже второй за последний месяц, когда накрывают незаконную табачную фабрику, на которой работали украинцы.

Похожее подпольное производство нашли в начале марта в датском городе Вамдруп и задержали 13 мужчин из Польши и Украины от 32 до 70 лет. На фабрике тоже нашли несколько миллионов сигарет и профессиональное производственное оборудование.

В августе прошлого года прогремел скандал в Германии, где обнаружили крупнейшую нелегальную фабрику по производству сигарет на территории страны - в районе Краненбурга на границе с Нидерландами. Подпольный завод мог производить около 10 миллионов сигарет в неделю.

В ходе операции под кодовым названием "Lupa" приняли участие 200 офицеров полиции. Они задержали 12 рабочих фабрики, которые так же были гражданами Украины и Польши в возрасте от 28 до 59 лет.

Общий объем нелегальной табачной индустрии на территории Евросоюза с трудом поддается точной оценке. По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, на территории ЕС за последние пять лет конфисковали около 2 миллиардов незаконно произведенных сигарет. Ущерб бюджету ЕС - до 10 миллиардов евро, пишет Brussels Times.

Еще ранее, в феврале прошлого года, в Испании нашли подземную табачную фабрику, где полиция спасла шестерых украинских заробитчан, которые едва не задохнулись на ферме по выращиванию каннабиса.

Скрытый завод с плантацией "травки" в горной деревне недалеко от Малаги на юге Испании оказался первой в Европе подземной табачной фабрикой, которая находилась на несколько метров ниже уровня земли. Она была спрятана в лабиринте туннелей, доступных только через специальный люк.

После ареста подозреваемых владельцев никто не пополнил запасы топлива в генераторе, который давал кислород рабочим. Они начали, кричать и стучать о звукоизолированный люк в тот момент, когда полиция проводила обыск наверху.

Оказавшись внутри, полиция увидела шестерых рабочих, которые были на последнем издыхании. Если бы чиновники не нашли тайную фабрику вовремя, они бы погибли из-за нехватки воздуха.