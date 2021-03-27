В "желтой" карантинной зоне осталась лишь Херсонская область. Фото: Страна

По состоянию на утро субботы, 27 марта, в Украине осталась только одна "желтая" карантинная зона – Херсонская область.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная Министерством здравоохранения Украины.

В оранжевую зону входят 11 областей:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская
  • Хмельницкая области.

В красную зону входят 12 областей и Киев:

  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Киев
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Ровенская,
  • Черниговская.

И только Херсонская область остается "желтой". При этом "зеленых" карантинных зон в Украине не осталось.

Напомним, всего за прошедшие сутки в Украине обнаружили 17 424 новых случая заражения на коронавирус. Среди заболевших есть 752 ребенка и 420 медиков. 

Также "Страна" писала, что в Киеве за прошедшие сутки госпитализировали больше полутысячи человек.

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