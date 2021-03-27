По состоянию на утро субботы, 27 марта, в Украине осталась только одна "желтая" карантинная зона – Херсонская область.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная Министерством здравоохранения Украины.

В оранжевую зону входят 11 областей:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Кировоградская,

Луганская,

Полтавская,

Тернопольская,

Харьковская

Хмельницкая области.

В красную зону входят 12 областей и Киев:

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Киев

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Черкасская,

Черновицкая,

Ровенская,

Черниговская.

И только Херсонская область остается "желтой". При этом "зеленых" карантинных зон в Украине не осталось.

Напомним, всего за прошедшие сутки в Украине обнаружили 17 424 новых случая заражения на коронавирус. Среди заболевших есть 752 ребенка и 420 медиков.

Также "Страна" писала, что в Киеве за прошедшие сутки госпитализировали больше полутысячи человек.