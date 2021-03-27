По состоянию на 27 марта в красную зону карантина в Украине отнесли Киев и 12 областей. В список зон с усиленным карантином попали Ровенская и Черниговская области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Таким образом список регионов в красной зоне на сегодня такой:

1. Киев

2. Киевская область

3. Житомирская область

4. Закарпатская область

5. Ивано-Франковская область

6. Львовская

7. Николаевская

8. Одесская

9. Ровенская

10. Сумская

11. Черновецкая

12. Черкасская

13. Черниговская.

Напомним, что Минздрав отслеживает ситуацию с распространением Covid-19 по шести критериям. Регион вносят в красную зону, если три дня подряд показания превышены по двум и более пунктам. Красная зона означает ужесточение карантина.

Чтобы выйти из оранжевой зоны в регионе должны фиксировать все показания в пределах нормы в течение пяти дней подряд.

Также в Минздраве заявляли, что, если в красной зоне окажутся 13 регионов, то могут объявить всеукраинский локдаун.

Напомним, что на этой неделе в СНБО заявили, что допускают жесткий локдаун по всей стране.

А мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что из-за обилия пассажиров в столице могут остановить общественный транспорт.