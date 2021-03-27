В Украине могут объявить всеобщий локдаун. В красную зону попали еще две области
По состоянию на 27 марта в красную зону карантина в Украине отнесли Киев и 12 областей. В список зон с усиленным карантином попали Ровенская и Черниговская области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Таким образом список регионов в красной зоне на сегодня такой:
1. Киев
2. Киевская область
3. Житомирская область
4. Закарпатская область
5. Ивано-Франковская область
6. Львовская
7. Николаевская
8. Одесская
9. Ровенская
10. Сумская
11. Черновецкая
12. Черкасская
13. Черниговская.
Напомним, что Минздрав отслеживает ситуацию с распространением Covid-19 по шести критериям. Регион вносят в красную зону, если три дня подряд показания превышены по двум и более пунктам. Красная зона означает ужесточение карантина.
Чтобы выйти из оранжевой зоны в регионе должны фиксировать все показания в пределах нормы в течение пяти дней подряд.
Также в Минздраве заявляли, что, если в красной зоне окажутся 13 регионов, то могут объявить всеукраинский локдаун.
Напомним, что на этой неделе в СНБО заявили, что допускают жесткий локдаун по всей стране.
А мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что из-за обилия пассажиров в столице могут остановить общественный транспорт.