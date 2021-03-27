В ночь на субботу, 27 марта, в Каире рухнул 10-этажный жилой дом, в результате чего погибли пять человек. Еще около 20 получили травмы.

Об этом сообщает US News.

"Кризисный штаб получил информацию в 03:00 по местному времени об обрушении 10-этажного жилого дома", - говорится в распространенном городскими властями заявлении.

На месте крушения уже побывал губернатор Каира Халед Абдель Ааль, который объявил о создании специализированного инженерного комитета. Он должен будет заняться проверкой технического состояния зданий, которые могли пострадать в результате обрушения.

В Каире рухнуло многоэтажное здание. Видео: YouTube

Как утверждают очевидцы, под обломками здания еще могут находиться люди. Спасательные работы до сих пор продолжаются.

Напомним, в Египте туристический автобус с украинцами и россиянами попал в ДТП на трассе Шарм-эш-Шейх - Каир.

Ранее "Страна" сообщала, что в Египте автобус слетел в канал, восемь человек утонули. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина слетела с дороги в оросительный канал.