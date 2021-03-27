Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в исправительной колонии в Покрове, где он отбывает тюремное наказание, его пытают бессонницей - из-за того, что его признали "склонным к побегу".

Об этом Навальный сообщил заявлении на имя директора ФСИН Александра Калашникова с копией генпрокурору Игорю Краснову, передает пресс-служба политика.

Его адвокаты утверждают, что его физическое состояние серьезно ухудшилось: помимо лишения сна, он, по собственным словам, лишен нормальной медицинской помощи — при этом в заключении у него начались боли в спине, а также почти не действует одна нога.

По словам Навального, восемь раз за ночь к нему подходит сотрудник, включает систему "Дозор" и на камеру объявляет, что "снимает профучет осужденного Навального", тем самым н давая ему спать. "То есть фактически ко мне применяется пытка бессонницей", — заявил политик.

Об этом же заявила и его жена Юлия Навальная, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленно освободить ее мужа. Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков уже ответил, что "мы не будем реагировать на это обращение", переадресовав вопрос к службе исполнения наказаний.

В комментарии изданию "Медуза" адвокат Навального Ольга Михайлова сказала, что его держат без сна две недели: днем проверяют каждые два часа, ночью - восемь раз.

"Каждый час они заходят, включают видеорегистратор, громко будят, светят в лицо фонарем, говорят, что это проверка Алексея Навального, склонного к побегу, — рассказала она. — Это просто беспрецедентная история, пытка. Мы направили жалобы во ФСИН и в Гепрокуратуру. Мы отправили запрос в ИК-2, в котором просим объяснить, почему Навальный лишен беспрерывного сна, на каком основании во время сна, в период времени с 22-х до шести утра, Навального каждый час будит сотрудник учреждения якобы для проверки, не совершил ли он побег? Являются ли такие проверки вашей собственной инициативой? Как такие проверки соотносятся с тем, что Навальный постоянно спит под включенной видеокамерой?"

Как пишет сам политик, его постоянно проверяют из-за того, что 18 марта еще в московском СИЗО-1 он — как "склонный к побегу" — был поставлен на профилактический учет сроком на три месяца. Причина этого адвокатам осужденного до сих пор неизвестна, говорит Ольга Михайлова.

Адвокатам Навального неизвестны правовые основания, позволяющие сотрудникам ФСИН с 22:00 до 6:00 ежечасно проверять присутствие заключенного в исправительном учреждении именно таким образом — то есть будить его. С запросом по этому поводу они обратились в руководство ИК-2.

Сам Навальный в заявлении директору ФСИН ссылается на приказ Минюста № 295 от 16 декабря 2016 года о правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, в котором сказано: "Предусматриваются непрерывный восьмичасовой сон осужденных и предоставление им личного времени".

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

Как сообщалось, Навальному в тюрьме провели медобследование после жалоб на ухудшение состояния.