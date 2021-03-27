Страница в Facebook президента Венесуэлы Николаса Мадуро была заблокирована за якобы распространение фейков о лекарствах от коронавируса.

Об этом сообщает издание "Reuters".

"Мы придерживаемся указаний ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), согласно которым пока не существует лекарств для лечения вируса. Из-за неоднократных нарушений наших правил мы также замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения", - рассказал представитель Facebook.

Имеется ввиду вещество "Карвативир" - это тимьяновый раствор, который якобы нейтрализует ковид без побочных эффектов. По словам Мадуро, этот препарат можно использовать терапевтически и профилактически.

Facebook заблокировал видео, на котором Мадуро говорит об этом препарате. Оно нарушает политику "ложных утверждений" о коронавирусе.

В то же время его страница в Instagram осталась активной.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро прививается российским "Спутником V".

Также мы писали, что Мадуро установил на смартфон Telegram и WhatsApp и показал свой номер всей планете.