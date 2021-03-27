В Министерстве развития громад и территорий заявили о необходимости проверки всех автозаправочных станций в Украине, чтобы не допустить нелегальный оборот горючего.

Об этом сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышов на встрече с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей автозаправочных станций, передает пресс-служба ведомства.

"В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", - заявил министр развития громад и территорий.

Напомним, 11 марта Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба провели обыски на объектах сети автозаправок Glusco, открыто уголовное дело.

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