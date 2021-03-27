Судья Конституционного суда в отставке Василий Нимченко заявил "Стране", что указ Зеленского об отмене указа Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда Украины" является незаконным.

Он напомнил, что в истории уже был прецедент, когда Виктор Ющенко так поступил с судьей Конституционного суда Сюзанной Станик, назначенной по квоте президента Леонида Кучмы.

Напомним, Станик была докладчиком по делу о роспуске парламента, указ о чем издал Ющенко. Ющенко ее уволил отдельным указом, в котором отменил указ президента Кучмы о ее назначении на должность под предлогом нарушения процедуры вступления в должность. Дело в том, что судья КС должна приносить присягу в присутствии президента, а когда она приносила присягу, Кучмы не было в зале. Станик оспорила указ в Шевченковском суде Киева, он ее восстановил в должности.

По словам Нимченко, в данном случае судьи также могут восстановиться на работе решением суда, а также могут быть оспорены указы Зеленского о назначении новых судей по квоте президента вместо Тупицкого и Касминина.

"Конституция четко регламентирует основания для увольнения судьи Конституционного суда. Желание президента создать Конституционный суд "под себя" в эти основания не входит. Этот указ не соответствует Конституции. Это узурпация власти", - считает Нимченко.

Указ Зеленского прокомментировал и юрист Андрей Портнов. По его словам, это было неконституционное решение.

"Это, конечно, знаково, что два судьи Конституционного суда лишились должностей именно со ссылкой на достижения Евромайдана, которому они так успешно служили, оберегая люстрацию, языковой закон Парубия, языковые квоты и другие неконституционные решения.

Но указ президента об отмене их назначения судьями КС — абсолютно неконституционное решение и продолжение курса на узурпацию власти", - написал он в своем Телеграм-канале.

Также Портнов полагает, что в ближайшее время ключевое значение будет иметь Верховный суд Украины.

"В ближайшее время главным органом страны станет Верховный Суд. Именно ему предстоит проверить около трёх-четырёх десятков санкционных решений Президента и СНБО и указы об увольнений судей КС.

На Верховном Суде будет сосредоточено теперь особое внимание делового мира, средств массовой информации, лидеров общественного мнения и юридической науки.

Фактически именно в ВС в предстоящие несколько месяцев решится, как дальше будет управляться страна — открытыми, состязательными и процессуальными процедурами или единоличными указами", - написал Андрей Портнов.

Напомним, в субботу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Примечательно, что сразу после этого перестал открываться сайт КСУ.