Судно Ever Given в Суэцком канале впервые удалось сдвинуть с места - СМИ
Участники операции по поднятию на воду контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале заявили, что процесс поднятия с мели судна может в скором времени быть завершен.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
"Возможно, мы сможем столкнуть его раньше, чем думали изначально", - цитируют журналисты участников операции.
Газета The Jerusalem Post со ссылкой на египетские источники пишет, что застрявший контейнеровоз в ночь на 27 марта впервые немного сдвинулся с места. Это удалось после того, как с места, где он сел на мель, было извлечено более 20 тысяч тонн грунта.
В ходе работ вечером пятницы, 26 марта, было поднято на поверхность несколько сотен тысяч кубических футов песка из-под носовой части контейнеровоза.
Ранее "Страна" приводила более оптимистичный прогноз, по которому судно снимут с мели уже на ближайших выходных.
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