Утром в субботу, 27 марта, сайт Конституционного суда Украины перестал работать. При переходе по адресу сайта КСУ выдает ошибку.

"У вас нет разрешения на доступ к этому серверу. Кроме того, при попытке использовать ErrorDocument для обработки запроса была обнаружена запрещенная ошибка 403", - говорится в сообщении при открытии сайта.

Отметим, что ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Этим же указом Зеленский отменил указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Также мы писали, что коллегия судей КСУ отказалась заниматься делом Шкарлета и передала его Большой палате суда.