В субботу, 27 марта, Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что последний запуск ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения военных учений США и Южной Кореи.

Об это говорится на сайте агентства.

"Проведенный на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства", - сказал секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Бен Чхоль.

При этом он уточнил, что страна находится в обстановке, "когда Южная Корея и США непрерывно проводят опасные военные учения, ввозят сверхсовременные оружия", в связи с чем им пришлось показать свою военную силу.

Напомним, Северная Корея впервые за год осуществила запуски двух баллистических ракет в Японском море. По мнению экспертов, запуск был специально приурочен к пресс-конференции президента США Джо Байдена.

Как писала "Страна", в Японии экстренно собрали Совбез после запуска баллистических ракет из КНДР.