Вчера суд отправил за решетку Семена Семенченко - бывшего командира батальона "Донбасс". Его арестовали по делу о создании незаконного вооруженного формирования.

Семенченко, как считает СБУ, организовал работу частной военной компании, которые в Украине вне закона. А также замешан в импорте из России продукции военного назначения. Впрочем, по этой статье подозрение ему не предъявлено - его получил проходящий по тому же делу "агент НАБУ" Евгений Шевченко.

Но если подняться над перипетиями этой истории, то факт ареста Семенченко по-настоящему эпохальный. Семен - один из создателей украинского добровольческого движения, которое потянулось на Донбасс воевать против местных "сепаратистов" и "агентов Кремля".

А его биография - яркий пример того, что история в переломные моменты выносит наверх людей совсем особого склада.

У Семенченко очень туманное прошлое (никто точно не знает чем он на самом деле занимался до начала войны на Донбассе). Крутые повороты судьбы уже после того как он стал знаменитым.

Он избежал благодаря ранениям двух котлов - Иловайского и Деьальцевского. Сохранив свободу, а возможно и жизнь.

А сейчас попал в третий котёл - "зеленский". И пока он для него самый сложный - экс-комбат уже оказался в СИЗО.

"Пусть те, кто будет после нас, будут умнее и не так верят в свое собственное государство", - мрачно написал Семенченко сразу после вынесения приговора.

"Страна" вспомнила, кто такой Семен Семенченко и как он прошёл путь от добробата и "героя войны с Россией" до тюремной камеры.

Путь к первому котлу. От Кости Гришина к Семену Семенченко

Настоящее имя Семенченко - Константин Гришин, родился он в Севастополе. Сменил несколько школ, поступил в Нахимовское училище, но в 1993 году бросил его и перевелся в Севастопольский техуниверситет, на факультет финансов.

Это рассказывал сам Семенченко.

Но, судя по биографии, которую комбат подал в ЦИК, когда баллотировался в Раду, высшего образования он так и не получил. "Образование общее среднее", - значится на карточке кандидата в нардепы образца 2014 года.

В целом информация о прошлом экс-комбата до 2014 года фрагментарна и не всегда однозначно подтверждена. Есть несколько этапов "дореволюционной" биографии Константина Гришина, о которых рассказывали СМИ, и сам Семен их не опровергал.

Во-первых, ему приписывают бизнес по установке спутниковых тарелок, который действовал не только в Крыму, но и на Донбассе (и там Семенченко, как он признавался, имел недвижимость и офисы). В начале двухтысячных его также называют основателем и главным редактором газет "Севастопольский вестник" и "Наша севастопольская правда". К тому времени он уже, как заявляется, поддержал первый Майдан. И пытался через страницы своих изданий стать депутатом городского совета.

Как вспоминал сам Семенченко, на страницах своих газет он "боролся с коммунистами".

Также туманным является факт, служил ли Семенченко в армии до своей военной карьеры на Донбассе. В 2014 году, еще не сняв свою знаменитую балаклаву, Семен говорил, что служил в военно-морских силах Украины и является офицером запаса.

Больше нигде данная информация не подтверждалась, а тот факт, что у Семенченко нет высшего образования, убеждает скорее в обратном - поскольку офицерские звания без вузовского диплома в мирное время не присваиваются (и позже отсутствие у него звания будет доказано судом, который завершился в 2020 году).

Еще до событий на Донбассе у Семенченко было, как утверждала газета "Московский комсомолец", еще одно амплуа - с 2006 по 2008 годы он проходил режиссерские курсы в московском ВГИКе, по итогам которых получил справку, что прослушал курс лекций. В подтверждение газета публиковала черно-белое фото Гришина с его студбилета.

Эту информацию "МК" опубликовал после того, как Семенченко в сентябре 2014 года снял свою знаменитую балаклаву, без которой он на публике до тех пор не появлялся. Позже в интервью британской The Guardian Семен говорил, что у него есть образование режиссера.

Но есть и куда менее невинные сведения о Константине Гришине и его крымском прошлом. Его подозревали как соучастника убийства двух бизнесменов в Севастополе.

В 1996 году Семенченко оказался в СИЗО, где провел 8 месяцев. По его словам, он стал "жертвой милицейского произвола". В Сеть тогда попадало видео следственного эксперимента, из которого становится понятно, что Гришина подозревали в соучастии.

Бывший первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал "Стране", что будучи еще старшим лейтенантом милиции в Севастополе, лично принимал участие в задержании Константина Гришина (который тогда работал официантом в баре) по подозрению в двойном убийстве в 1996 году.

Но затем Гришина освободили из под стражи по решению суда в связи с тем, что он непосредственно не убивал.

"Гришин дал показания, что только помогал связывать потерпевших", - вспоминает Аброськин. После освобождения, по словам Аброськина, будущий Семенченко выехал в Россию.

В 1999 году Украина попыталась добиться экстрадиции Гришина, но ей российская сторона отказала, заявил Аброськин. Семенченко же говорил, что статью, по которой его преследовали, позже декриминализировали, и дело было закрыто.

Полицейский ранее уже воспроизводил эту информацию, будучи в отставке. Никаких последствий для Семенченко она не имела. По крайней мере, судя по данным ЦИК, на момент 2014 года судимости у него не было.

Накануне Евромайдана Семенченко, как он утверждает сам, жил в Донецке, где владел "спутниковым" бизнесом (видимо, из Крыма решил уехать из-за проблем с законом). И там же, по его словам, поддерживал местные промайдановские силы.

При этом в марте 2014 года его видел в Донецкой областной администрации, которую захватили как раз сторонники Антимайдана. Семенченко, когда это видео увидело свет, объяснял, что приходил просто "на разведку".

Но это было уже после того, как будущий комбат раскрыл свое лицо.

В 2014 году, когда начались бои на Донбассе, он стал широко известен, как человек в балаклаве, который возник как бы ниоткуда на Донбассе и возглавил собственный добровольческий батальон. И называл себя то майором, то капитаном (впоследствии окажется, что офицерское звание он себе выдумал, а потом ему помогли легализовать этот фейк в Нацгвардии).

"Донбасс" вел боевые действия в городах, где уже провозгласили "ДНР" и "ЛНР", но их позиции не были сильны. Семенченко активно сопровождал этот процесс в соцсетях и стал одним из главных ньюсмейкеров АТО.

"Наш батальон освободил несколько районов Донецкой области от "ДНР", когда мы срывали сепаратистские флаги, захватывали отделения милиции, которые присягнули сепаратистам. Именно поэтому сейчас в Великоновоселковском, частично в Добропольском, Красноармейском и других районах нет "ДНР", там – Украина", - позже рассказывал Семен в интервью.

При этом степень его личного участия в боях стала вопросом дискуссионным - бывший начштаба батальона Сергей Еремин утверждал, к примеру, что Семенченко занимался в основном пиар-сопровождением и коммерческими вопросами.

"Страна" уже рассказывала о том, как экс-комбат решал материальные вопросы в географии действия батальона. К примеру, наши источники сообщали, что Семенченко курировал отправку в тыл десятков автомобилей, которые "отжимали" у местных жителей.

"Львиную долю машин забирали Семенченко и его прихлебатели и отправляли их куда-то в тыл. В батальоне оставался "непотриб" - всякие развалюхи, на которых и передвигался "Донбасс"", - рассказали нам служившие в батальоне люди.

Помимо этого в Лисичанске в июле 2014-го, когда оттуда ушли отряды Мозгового, "Донбасс" захватил на местном стекольном заводе огромную партию оружия. Есть информация, что большую часть этого оружия Семенченко потом продал, в том числе "Правому Сектору".

А когда "донбассовцы" захватили целый арсенал в Попасной – и это оружие было продано при личном участии Семенченко.

Помимо этого многие подозревали, что Семен присваивал деньги, которые поступали на счета батальона в фирме "Купол" со всего мира.

При этом в МВД заявляли, что Семенченко лично воевал и был ранен - в частности, под Карловкой в мае 2014 года. А также под Иловайском в августе.

Первый котел - Иловайский

В августе 2014 года Семенченко принял участие в совещании, которое состоялось в Днепропетровской ОГА. Там планировали операцию по захвату Иловайска.

Причем накануне наступления на город в "Донбассе" вспыхнул конфликт: комроты Каминский с позывным "Жак" потребовал арестовать Семенченко за мародерство и мошенничество. Речь шла об уже перечисленных выше трофеях батальона, которые ушли "налево".

Но тем не менее сводная группа из "Донбасса" и "Азова" пошла на штурм города. Позже втянулись другие добробаты. Но через десять дней наступление завязло, силы "ДНР" оказывали ожесточенное сопротивление, бои шли за каждый дом.

В этих условиях их города ушли "Азов" и батальон "Шахтерск". "Донбасс" же остался в городе и попал в окружение, из которого все силы ВСУ и добробаты выходили с большими потерями (детальнее - в материале "Страны" Война. 2014. Путь к иловайскому капкану).

Но ровно за неделю до этого окружения - 19 августа - Семенченко получил ранение и был эвакуирован в госпиталь. Об этом тогда заявил глава МВД Арсен Аваков. То есть фазу котла он провел в тылу.

При этом Семенченко активно публиковал информацию о ситуации в Иловайске из госпиталя. В частности, он заявлял, что при выходе из окружения погибла тысяча украинских солдат.

На пути ко второму котлу. Выборы в Раду

После разгрома его батальона в Иловайске Семенченко открыл свое лицо. И признался, как его зовут на самом деле.

Вот видео этого исторического момента, датированное 1 сентября.

Было ли это стартом предвыборной кампании - непонятно. Семенченко заявил, что теперь его семья в безопасности, и он может открыть лицо. Также он сказал, что теперь откажется от старого имени и будет носить новое - Семен Семенченко.

Тогда же Порошенко вручил ему орден Богдана Хмельницкого третьей степени. То есть Семен, несмотря на иловайскую катастрофу, оказался в зените общественного внимания.

На этом багаже он вошел в список партии "Самопомощь" и в ноябре прошел в парламент втором номером в списке этой политсилы. То есть стал депутатом - как и многие другие комбаты того периода.

Но при этом Семенченко оставался командиром Донбасса - по крайней мере формально. Таким образом его статус и возможности резко выросли.

При этом военная карьера комбата на деле закатилась буквально через пару месяцев.

Второй котел - Дебальцевский

Зимой 2014-2015 года на Донбассе разыгрались драматические события, которые закончились потерей территорий - Донецкого аэропорта и Дебальцево.

В последнем случае Семенченко, который получил там контузию, сыграл самую непосредственную роль.

В конце января "ДНР" начала штурм Углегорска - городка, который находился на трассе Артемовск-Дебальцево, соединявшей две украинские группировки. Потеря города была чревата окружением дебальцевских сил ВСУ. И его начали отбивать.

Что тогда произошло и какова была в этом роль Семенченко, "Стране" рассказывал участник событий Илья Кива, который был заместителем начальника координационного центра в штабе АТО.

На Углегорск тогда бросили батальон "Донбасс" и части Нацгвардии. Однако те потерпели фиаско, поскольку не имели опыта городского боя против танков.

"Семенченко во время наступления "ДНР" на Углегорск бросил неподготовленных ребят на танковую группу, - рассказывал Кива. - Этим решением поверг в шок руководство АТО. Когда добровольцы в Углегорске понесли потери, и защита города провалилась, то он оттянулся обратно в Дебальцево с частью команды.

Я их видел в городе. Перед началом широкомасштабного наступления со стороны Луганска, силы добровольческого батальона "Донбасс" снимаются со своих позиций, не ставя никого в известность. Это было за пять дней до начала котла. Дислокация их была возле Горотдела, они в спешке закинули свои вещи на бортовые машины и ушли, не ставя никого в известность. Сам Семенченко потом попал в ДТП. За Светлодарской дугой по направлению в Артемовск в стоящий на обочине БТР влетел джип, в котором ехал Семенченко, что забрало жизни двух нацгвардейцев из его подразделения.

Когда я приехал в больницу, то Семенченко уже эвакуировали в Днепр. Я поднял первичное описание травм, которые он получил. Было написано, что Семенченко был доставлен в больницу с ушибами грудной клетки, которые влекли за собой переломы двух ребер. Была взята кровь, потому что Семенченко находился в состоянии алкогольного опьянения, по-моему, 3,5 промилле.

Но к десяти часов утра, я начал видеть пафосные посты на Фейсбук из больницы Днепра, куда доставили виновника ДТП Семенченко. Антон Геращенко тоже начал выписывать посты, что Семенченко во время боевого задания подорвался, что забрало жизнь двух бойцов, а он с тяжелым ранением был доставлен в больницу города Днепра.

Я тут же написал, что это полное вранье, что это все неправда и никакого боевого задания не было, он провалил операцию в Углегорске, которая забрала жизнь около восьми людей. И его машина просто въехала в БТР", - рассказал Кива "Стране".

После отхода "Донбасса", с помощью отвлекающего артобстрела из "Градов" "Свитязь" удалось эвакуировать из Углегорска. И город 5 февраля был уже по сути потерян.

В 2017 году глава Генштаба Виктор Муженко обвинил Семена в том, что он слил в Фейсбук планы выхода окруженной группировки из Дебальцево, что стало одной из причин ее разгрома.

"Когда мы готовили выход из Дебальцево, то его план очень быстро появился на Фейсбуке странице Семена Семенченко (Гришина) ... Мне хочется надеяться, что политики делали это не нарочно. Но откуда появился план выхода войск из Дебальцево в Семенченко, мне до сих пор неизвестно", - говорил глава Генштаба.

Уже в феврале Семенченко по просьбе Порошенко сдал командование "Донбассом" своему заместителю Анатолию Виногродскому и окончательно ударился в политику.

На пути к третьему котлу. Блокада Донбасса и Михомайдан

В 2016 году Семенченко стал одним из организаторов экономической блокады Донбасса, после чего Кабмин и Порошенко ее узаконили.

Это стало одним из поворотных моментов всего конфликта: после этого украинские олигархи лишились своих предприятий на неподконтрольной территории, которые "национализировала" тамошняя власть в ответ на блокаду.

Таким образом, одна из важных нитей, связывавших неподконтрольные территории с остальной Украиной, была разорвана.

По факту же эта деятельность была выгодна двум людям: Игорю Коломойскому, который получил ослабление "донецких", лишившихся огромной части своего бизнеса. И Сергею Курченко - беглому олигарху, чьи люди вошли на предприятия, "национализированные" сепаратистами.

Тогда же, в 2016 году, Семен баллотировался в мэры Кривого Рога, но проиграл, набрав 11%.

В 2017 году Семенченко поддержал МихоМайдан - возвращение в Украину бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который несколько месяцев собирал уличные акции и угрожал свержением Порошенко. Люди Семена составляли "боевое крыло" этих протестов. И физически помогали ему совершить знаменитый прорыв через границу.

Тогда кипучую деятельность Михо тоже связывали с Коломойским, который встречался с бывшим президентом Грузии накануне в Женеве. Неудивительно, что под нее подтянулся и Семенченко, который и раньше был замечен в сфере интересов олигарха.

Уже на тот момент было заметно, что между Семенченко и группами влияния СБУ-МВД в националистической среде произошел разлом. Это особенно было видно по "битвам за урожай" - разборкам группировок за контроль над сельхозугодьями, которые развернулись в 2016-2017 годах.

Самой известной бойней "частных армий" на полях стало противостояние двух военнизированных групп в селе Бережинка Кировоградской области 27 июня 2017 года. Тогда схлестнулись силы так называемого "внутреннего корпуса Донбасс", контролируемого Семенченко и частного охранного агентства "Борисфен", которое, как утверждалось, курируется еще одним комбатом - "фронтовиком" Юрием Березой и состоит из экс-бойцов "Днепра-1".

В 2018 году Семенченко и его люди объявились в Грузии, куда приехали поддерживать кума Саакашвили Григола Вашадзе на президентских выборах. Там некоторых из них (но не самого Семенченко) задержали грузинские спецслужбы.

После прихода к власти Зеленского Семенченко отошел от активной политической деятельности (по крайней мере, в публичной плоскости) и занимался Фондом помощи добровольцам и членам их семей, а также движением "Освобождение". Во всяком случае, так он представлял свою деятельность на странице в Фейсбуке.

Третий котел. Зеленский и СИЗО

Вчера Печерский суд Киева арестовал Семенченко на два месяца без права залога.

Фабулу дела мы уже рассказывали - бывший комбат, как оказалось, и не думал отходить от дел. И создавал, как считают в СБУ, частную военную компанию с тренировочными базами под Киевом и на Донбассе.

Самое интересное, что отрицать наличие такой организации Семенченко не стал. Но обвинения, которые ему выдвинули, назвал "российской провокацией". Речь идет о якобы подготовке тяжких преступлений, в том числе против государства.

Безотносительно реальной вины Семенченко, в истории с делом против него важнее политическая подоплека. Поскольку очевидно, что в той или иной форме такие же ЧВК есть на базе всех бывших добровольческих батальонов - по крайней мере, самых крупных из них.

Но арестовали только Семенченко, а не, скажем, Билецкого или Яроша.

Важным аспектом здесь является связь упомянутой ЧВК с Игорем Коломойским, которую недавно раскрыли журналисты.

В феврале 2021 года члены организации "Донкорп Украина", которой руководит Семенченко, участвовали в стрельбе на стройплощадке в Киеве. Как оказалось, там есть интересы Михаила Кипермана – друга и бизнес-партнера Игоря Коломойского.

Также журналисты выяснили, что члены той же компании в 2020 году охраняли офис "Центрэнерго", после того как его вывезли в поселок Козин под Киевом. В то время государственную энергогенерирующую компанию возглавляло лояльное к Коломойскому руководство.

Кроме того, журналисты узнали, что представители "Донкорп Украина" в конце 2019 года участвовали в митингах против руководства Нацбанка. В частности, против экс-главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

Ранее заказчиком акций против НБУ Смолий публично называл непосредственно Игоря Коломойского.

Судя по тому, что Семенченко в итоге "приземлили" - Коломойский уже не может ему помочь. Тем более, что его самого сейчас обкладывают санкциями в США и уголовными делами в Украине, которые открывают на бывших топов "ПриватБанка".

Впрочем, не исключено, что главная цель этой истории - не Семенченко, и не Коломойский, а "агент НАБУ" Шевченко, который проходит по тому же делу, но с другой статьей - за торговлю продукцией двойного назначения из России.

Это позволяет нанести непосредственный удар по НАБУ под видом "борьбы с Коломойским", которая не вызовет возражений на Западе.

Кроме того (и не исключено, что это главный мотив) наказывается сам Евгений Шевченко, который был одним из главных спикеров "вагнергейта" - обвинений в адрес Ермака и других руководителей государства в сливе спецоперации.

Кроме того, как говорит источник "Страны" в силовых структурах, к Шевченко были и другие вопросы. "Шевченко под прикрытием имиджа агента НАБУ решал вопросы свои и других людей. Одним помогал решать вопросы, а других, как Злочевского, сдавал в СБУ. Естественно, к нему накопилось много вопросов у многих людей", - говорит источник.

"Мы его нашли на улице". Бывший соратник Коломойского о Семенченко

Борис Филатов, мэр Днепра, который в 2014 году был в команде тогдашнего губернатора области Игоря Коломойского (потом он с ним разошелся), в комментарии "Стране" поделился воспоминаниями о начале боевого пути Семена Семенченко.

"Семенченко испортил отношения со всеми начиная с 2014 года: с подчиненными, комбатами, депутатами, добровольцами. И в результате стал вообще никому не интересен. Сейчас не понимаю, зачем его трогать и сажать. Может, это часть игры против агента НАБУ Шевченко, а может, Семенченко и правда создал ЧВК и торговал оружием. А может, он поругался с какими-то правоохранителями, и ему так отомстили.

Расскажу, как я познакомился с Семенченко в 2014 году. Мы его вообще нашли на улице. Приходит наш безопасник, когда мы сидим в облгосадминистрации. И говорит: там на улице ходит какой-то мужик из Донецка, готов создавать самооборону. И привел Семенченко. Мы же его видели без балаклавы, знали, как он выглядит. И Семенченко нам говорит: дайте мне оружие, я готов создавать самооборону. Отвечаем: у нас оружия нет, можем тебе дать консервы и камуфляж для бойцов. Донецк ты уже не захватишь. Мы тебе дадим спортивный лагерь на границе Днепропетровской и Донецкой области, и ты охраняй границу области от сепаратистов.

Он собрал людей, поехал туда. Они там нашли какие-то охотничьи ружья. Потом звонят и говорят: из Донецка выезжает несколько автобусов – типа к нам на прорыв. Мы начинаем выяснять. Что сделал Семенченко и Ко? Они перебрались на границу с Донецкой областью и выкрали какого-то 16-летнего цыгана. Цыгане поехали его вызволять. Я звоню Семенченко: "Зачем вообще цыгана тронул?" Он говорит: "Он сепаратист, он стоял на блок-посту!". Я ему: "Тебе сказали охранять границы области, зачем ты поехал в Донецкую область и украл цыгана?! Верните цыгана назад!" Короче, этого цыгана они вывезли куда-то на дорогу, его забрали и те на автобусах уехали.

Это первая история.

А вторая уже не смешная.

Когда блок-пост сепаратистов был на водохранилище под Карловкой, Семенченко пошел на них в лобовую, они начали их расстреливать, взяли в котел, и если бы не Ярош, они бы оттуда просто не вышли. У нас в какой-то момент возникло подозрение, что Семенченко то ли какой-то провокатор, то ли двойной агент, то ли просто слабоумный. Я ему звоню опять и говорю: "Зачем ты в Карловке пошел на блок-пост в лобовую? Тебя отправляли вообще в Волноваху". Отвечает: "Так шо, я поменял планы, я боевой командир!".

На этом наше общение закончилось. Мы его тихонько спихнули в Новые Петровцы, они там создали батальон Нацгвардии, и все – мы его потеряли.

Последний раз я имел с ним дело, когда была Иловайская операция. Тогда осколок мины попал ему в мягкое место. Это его спасло – он не угодил в котел. Потом я его видел уже в парламенте, куда он прошел от партии Садового.

Сейчас Семенченко пришел к своему финальному карьерному аккорду. Он порвал со своими подчиненными, побратимами, близкими, с Порошенко, Садовым, Луценко, патриотами – со всеми. Вы же посмотрите, его патриоты сейчас особо не защищают. Саакашвили защищает, но это потому, что Семенченко обеспечивал ему прорыв через границу и на МихоМайдане сидел. Видимо, у Саакашвили какие-то моральные обязательства по отношению к нему.

Думаю, если Семенченко впаяют 10 лет тюрьмы, к нему на суд даже никто не придет.

Хотя по-человечески мне его жалко. Он просто дурак, который растерял все: друзей, репутацию, боевую славу".