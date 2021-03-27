В субботу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Тупицкий сейчас является действующим главой КСУ.

Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" опубликован на сайте президента.

Кроме того, этим же указом Зеленский отменил указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

В Указе говорится, что такое решение было вынесено "с целью обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины".

А также, что Виктор Янукович "узурпировал власть" в 2010-2014 годах, что привело к "подрыву нацбезопасноси и обороноспособности" и то что назначенные им судьи Конституционного суда продолжают выполнять свои полномочия - создает угрозу государственной независимости и национальной безопасности.

"Таким образом, по логике президента, в КСУ появляется две вакансии, которые он сможет заполнить лично и, таким образом, наконец-то взять суд под свой контроль. В тоже время, с юридической точки зрения такое решение более чем сомнительное. А проще сказать - незаконное. Другой вопрос - где и когда его незаконность доказывать, если охрана просто не будет пускать этих двух судей на работу, а вместо них зайдут два других", - комментирует ситуацию телеграмм-канал "Политика Страны".

Напомним, 17 марта в КСУ отложили вопрос увольнения судьи Головатого из-за его голосования за Харьковские соглашения.

Напомним, что последние несколько месяцев Зеленский ведет войну против Тупицкого.

Президент подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда в связи с расследованием против него уголовного дела. Сам Тупицкий свое отстранение не признает. Однако охрана его не пускает на рабочее место.