В субботу, 27 марта, в Украине ожидается дневное потепление до +11...+15 . Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На западной части страны будет от +12 до +15 днем, а ночью похолодает до 0...-2. Без осадков.

Похожая ситуация будет на севере Украины, где ожидается от +11 до +13. После захода солнца похолодает до 0...+2.

Солнечная погода сегодня ожидается и в центральной Украине, где столбик термометра поднимется до +10...+13. Ночью ожидается от 0 до +2.

На юге синоптики прогнозируют от +10 до +13, которые ночью сменят -1...+1.

Немного прохладнее сегодня будет на востоке, от +10 до +12. Ближе к вечеру на улице будет от 0 до -2.

Ранее "Страна" писала о том, что какая погода ожидается в Украине в апреле-2021.

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