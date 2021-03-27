По состоянию на утро субботы, 27 марта, в Украине зафиксировано 17 424 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди зараженных коронавирусом за сутки оказались 752 ребенка и 420 медиков.

Кроме того, за минувшие сутки:

госпитализировано – 4 747 человек;

летальных исходов – 290;

выздоровело - 7 124 человека;

осуществлен тестирований за сутки – 123 500 (в частности методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).

Всего за время пандемии:

заболело – 1 632 131 человек;

выздоровело-1 297 282 человека;

летальных исходов - 31 751;

проведено ПЦР-тестирований-7 945 044.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) И Днепропетровской (1 171), и г. Киев (1 226).

Для сравнения 26 марта самое большое количество случаев заражения было обнаружено в Одесской области (1 545 человек), Днепропетровской области (1 358), Харьковской области (1 204) и Львовской области (1 304), в Киеве было выявлено 1 164 новых случая.

Напомним, вчера в Украине был зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных. За сутки заболели более 18 000 человек.

В то же время в МОЗ Украины ждут 25 тысяч новых зараженных коронавирусом за одни сутки в ближайшее время.