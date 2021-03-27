Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) завило, что вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech можно хранить в течение короткого времени в стандартном фармацевтическом холодильнике.

Об этом сообщает агентство AFP.

Вакцину можно хранить до двух недель при температуре от -25 до -15, что является обычными температурным диапазоном для фармацевтического холодильника. Предполагается, что это может ускорить темпы вакцинации в Европе, где графики были сдвинуты из-за проблем с поставками и логистикой.

Раньше сообщалось, что эту вакцину нужно хранить при температуре от -60 од -90.

Месяц назад хранить вакцину Pfizer в обычном холодильнике разрешил регулятор в США (FDA). Это сделали после того, как Рfizer и BioNTech представили новые данные, согласно которым вакцина может оставаться стабильной при хранении при более высоких температурах.

Напомним, в Израиле, который стал мировым лидером по темпам вакцинации от коронавируса, из девятимиллионного населения, уже половина жителей страны получила две дозы препарата Pfizer.

Ранее "Страна" сообщала, что вакцину Pfizer в Украине ожидают в апреле. По данным Минздрава, предусмотрено несколько поставок американской вакцины.