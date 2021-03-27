Куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник заявил, что задержанный за погромы на Банковой Влад Сорд не участвовал в боях под Иловайском, а также не получал орден Богдана Хмельницкого от тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея.

Об этом пишет "ТСН".

"Когда я увидел Влада Сорда, позывной" Змей ", с орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени, почему-то реестры захотелось увидеть. Потом прочитал информацию об его боевом пути. И там промелькнули Иловайск, Саур-Могила, тяжелое ранение. И главное, когда уже подозрение появилось, что это - фейк: о том, что он рассказывает, что его министр обороны награждает в госпитале Мечникова. Во-первых, Мечникова - это не госпиталь, это - больница. Во-вторых, господин Гелетей, со своими "фарфоровыми зубами" и орденами в карманах, не бегал никогда по больницам", - сказал он.

После этого, рассказал Колесник, он начал писать по данному поводу в специальную закрытую группу "Иловайское братство", в которой спрашивал об истории, рассказанной Сордом.

По словам куратора батальона "Кривбасс", Сорда не было во время боев за Иловайск. Также он не получал ордена Богдана Хмельницкого.

"Я утверждаю, группа утверждает: Влада в Иловайских событиях не было. Влад - не рыцарь ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени. Если он сейчас покажет свой орден и номер. Так мы сейчас по реестру его проверим. Влада нет ни в одном реестре", - заявил он в эфире программу "Право на владу" на "1+1".

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение радикала Сергея Стерненко устроили погром на Банковой. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них разбил стекла в дверях офиса Зеленского. В ОП оценили нанесенный ущерб в 2 миллиона гривен.

После акции протеста задержали ветерана АТО Влада Сорда, который разбил стекла в дверях здания. Во вторник, 23 марта, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также суд изберет меру пресечения члену националистического движения "Гонор" Алексею Билковскому и еще ряду участников акции.