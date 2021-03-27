Печерский райсуд Киева заблокировал доступ к двенадцати информационным сайтам, среди которых "Главком", "Апостроф". Отметим, что это уже второй такой прецедент за последние два месяца.

Соответствующим решением от 18 февраля судья Татьяна Ильева удовлетворила ходатайство бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула, который заявил, что данные сайты разметисли конфиденциальную информацию о нем, - пишет "Главком".

"Бывший топ-менеджер государственного концерна, прикрываясь скандальным постановлением Печерского районного суда, требует от интернет-провайдеров и мобильных операторов закрыть доступ пользователей к указанным средствам массовой информации. Отдельные провайдеры и операторы уже обратились к таким действиям и заблокировали доступ к "Главкому" и другим СМИ", - сообщает "Главком".

При этом, как пишет издание, блокировка происходит несмотря на то, что 10 марта следователь Печерского управления полиции отметил безосновательность претензий Барбула, который назвал опубликованную сайтами информацию о нем конфиденциальной. В этот же день следователь принял решение о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Тем не менее с 24 марта редакция стала получать сообщения от читателей, что доступ к сайту блокирует мобильный оператор "Лайфселл", интернет-провайдеры Triolan и "Информационные технологии". Редакция собирается обратиться в суд и требует от провайдеров возобновить доступ к сайтам и прекратить незаконную блокировку.

Всего в решении суда указано 12 сайтов - Главком, Апостроф, From-ua, Акцентры, crime ua, grom ua, Антикор, Голос, open ua, sbypost.com, prukraine.

Напомним, что в 2019 год НАБУ задержало действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром" - Павла Бурбу и Владислава Бельбаса. Их подозревали в растрате более 55 млн грн госпредприятия.

Позже они вышли из Лукьяновского СИЗО под залог.