Потребление запрещенных наркотических веществ пожилыми людьми приобрело характер скрытой эпидемии. Причем эта эпидемия имеет мировой масштаб.

Об этом говорится в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2020 год, опубликованном 25 марта.

По наблюдению экспертов, у стареющего населения планеты возросла зависимость от сильнодействующих средств. Только в США за последние 10 лет распространенность потребления почти всех наркотиков пенсионерами выросла в три раза.

"Данные исследований в США свидетельствуют о том, что распространенность потребления обезболивающих и седативных препаратов, транквилизаторов и бензодиазепинов в этой возрастной группе выше, чем среди населения в целом. Сравнение данных о потреблении наркотиков в течение года жителями США в возрасте 65 лет и старше показывает, что с 2012 по 2019 год распространенность потребления каннабиса выросла с 1,2% до 5,1%", - говорится в докладе МККН.

Аналогичная ситуация сложилась и с другими наркотиками.

Как считают специалисты, употребление психоактивных веществ пожилыми людьми необходимо признать глобальной проблемой здравоохранения, поскольку с ростом потребления наркотиков людьми преклонного возраста связаны преждевременное развитие хронических заболеваний и увеличение смертности.

В МККН заявили, что необходимо работать по трем направлениям: активизировать исследования и сбор данных, бороться со стигматизацией, а также оказывать соответствующую возрасту помощь наркозависимым.

Международный комитет по контролю над наркотиками - независимый орган, который следит за выполнением международных договоров о контроле над наркотиками.

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