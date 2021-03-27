Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что возглавляемое им ведомство скоро сообщит о новых контрактах на закупки вакцины от COVID-19, которые будут поставлены в Украину в 2021 году.

Заявление прозвучало 26 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас уже законтрактовано 22 миллиона доз вакцин – 14 миллионов от производителей, 8 миллионов в рамках COVAX. В ближайшие дни мы объявим о заключении контрактов со сроками поставок в текущем году", - пообещал он.

Министр добавил, что с апреля ожидаются поставки в рамках COVAX, а с лета 2021 года – поставки вакцины Novavax.

Также Степанов сообщил, что Украине для формирования коллективного иммунитета необходимо 50 миллионов доз вакцин.

В тот же день Степанов заявлял, что поставок вакцин в рамках механизма COVAX в МОЗ ожидают уже в конце марта или в начале следующего месяца, а не с апреля.

Ранее "Страна" рассказывала, сколько вакцин от коронавируса получит Украина по программе COVAX.