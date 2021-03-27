В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина в числе других лидеров на переговоры по климату. Также в администрации назвали некоторые детали мероприятия.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Форум лидеров крупнейших экономик мира по вопросам климата будет первыми большими переговорами по климату новой администрации. Также этот саммит был одним из предвыборных обещаний Байдена.

Он состоится 22 и 23 апреля в онлайн-формате, его будут транслировать в прямом эфире.

Байден намеренно пригласил на переговоры не только своих международных партнеров.

"Учитывая, насколько важен этот вопрос для всего мира, мы должны быть готовы вести переговоры об этом на высоком уровне", - заявили в Белом доме.

Всего администрация президента США разослала приглашения 40 мировым лидерам. Кроме Путина и Си Цзиньпина его получили премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Италии Марио Драги, премьер Испании Педро Санчес, премьер Японии Ёсихидэ Суга, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава правительства Индии Нарендра Моди, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как отметили в Белом доме, в ходе саммита участники "укажут на необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата и на их экономические преимущества ". В частности, "ключевой целью как саммита лидеров, так и 26-й конференции ООН по климатическим изменениям станет активизация усилий", направленных на сдерживание роста температур на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.

Ожидается, что на саммите также "будут представлены примеры того, как укрепление деятельности в сфере климата приведет к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, к продвижению инновационных технологи, и как это поможет уязвимым странам адаптироваться к климатическим изменениям".

Ранее, еще во время предвыборной гонки, Байден обвинял Трампа в отрицании климатических проблем планеты.

А вскоре после вступления в должность президента Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату.