Организаторы международного конкурса "Евровидение" Европейский вещательный союз и Reference Group запретили Беларуси участвовать в состязании в этом году. Причина запрета - нарушение новой представленной песней группы "Галасы ЗМеста" правил конкурса.

Об этом сообщается на сайте вещательного союза.

"Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку, представленную БТРК (Белтелерадиокомпанией - Ред.), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации", - сказано в заявлении.

Организаторы добавили, что "поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае".

Ситуацию прокомментировал глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

По его словам, суть претензий Европейского вещательного союза к песне не разъяснена. Союз официально проинформировал БТРК о своем решении, но из письма непонятно, чем именно песня не устроила организаторов.

"Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили - неведомо", — сказал он.

Также Эйсмонт заявил, что решение организаторов конкурса политически мотивировано.

Напомним, в начале марта стало известно, что на "Евровидение" от Беларуси поедет группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя", высмеивающей оппозицию.

Эту песню не допустили к участию и попросили переписать или заменить. Как видно, замена не помогла.