"Быть умнее и не так верить в собственную страну". Семён Семенченко дал совет после своего ареста
Бывший народный депутат Семена Семенченко, подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко, прокомментировал свой арест Печерским районным судом Киева.
Письменный комментарий и видеообращение к читателям он опубликовал в своем Фейсбук-аккаунте.
"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут умнее и не так верят в свое собственное государство. Прошу помочь моей семье", - призвал он.
В видеообращении свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая якобы хочет прекратить деятельность кампании, боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей.
"Она (Россия – Ред.) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой", – сказал Семенченко.
Экс-нардеп добавил, что брал на поруки "массу людей".
"Теперь, видимо, пришел мой черед", – сказал он.
Напомним, 24 марта в СБУ заявили, что разоблачили незаконное военизированное формирование, созданное Семенченко.
Мы приводили все известные подробности этой резонансной истории.