Бывший народный депутат Семена Семенченко, подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко, прокомментировал свой арест Печерским районным судом Киева.

Письменный комментарий и видеообращение к читателям он опубликовал в своем Фейсбук-аккаунте.

"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут умнее и не так верят в свое собственное государство. Прошу помочь моей семье", - призвал он.

В видеообращении свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая якобы хочет прекратить деятельность кампании, боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей.

"Она (Россия – Ред.) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой", – сказал Семенченко.

Экс-нардеп добавил, что брал на поруки "массу людей".

"Теперь, видимо, пришел мой черед", – сказал он.

Напомним, 24 марта в СБУ заявили, что разоблачили незаконное военизированное формирование, созданное Семенченко.

Мы приводили все известные подробности этой резонансной истории.