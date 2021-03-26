Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что в ближайшие две-три недели суточный прирост зараженных коронавирусом в Украине увеличится до 25 тысяч.

Об этом глава МОЗ заявил 26 марта в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда мы прогнозируем, конечно, мы прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день", - сказал Степанов.

Он добавил, что третья волна пандемии усугубляется новым, более агрессивным штаммом коронавируса.

"Трудный период будет у нас впереди, потому что еще две-три недели мы будем расти по разным регионам. Потому что третья волна сопровождается "британским" штаммом коронавируса. Он помолодел, втрое больше людей им заражаются, уменьшенный инкубационный период. Очень много тяжелых больных", - пояснил министр.

Ранее Степанов предрекал действие карантина в Украине до конца текущего года.

Также он назвал новые сроки поставки в Украину вакцин от коронавируса по программе COVAX.