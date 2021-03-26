Окончательный отчет специалистов ВОЗ, которые в январе-феврале посетили Китай для исследования происхождения COVID-19, будет готов уже через считанные дни.

Об этом во время брифинга, который транслировался ВОЗ в Twitter, заявил председатель уханьской миссии, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

По его словам, исследование состоит из сотен страниц и переведено на английский и китайский.

Сейчас эксперты уже вплотную подошли к финишной прямой: через несколько дней работа над отчетом завершится, и его наконец опубликуют.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что доклад сначала получат страны-члены ВОЗ, а затем его выложат в открытый доступ.

Ранее эксперты ВОЗ назвали главную версию передачи коронавируса человеку после визита в Ухань.

Также ВОЗ призвали жертвовать бедным странам вакцины от коронавируса.