На снятие с мели гигантского контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале, могут уйти недели.

Об этом говорится в подготовленном РБК видеосюжете.

В ролике приведены слова главы компании Boskalis, участвовавшей в спасательной операции (она поднимала затонувшие итальянский круизный лайнер "Коста Конкордия" и российскую атомную подводную лодку "Курск"), Питера Бердовски.

"Не хочу никого пугать, но это может занять дни или даже недели. Все зависит от того, как будет складываться ситуация. Возможно, нам придется комбинировать разные методы: снятия с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка. Это как поднимать кита с пляжа", - сказал Бердовски.

Управление Суэцкого канала направило к контейнеровозу восемь буксиров, чтобы попытаться стащить судно с мели, но их работа была затруднена из-за сильного ветра. Пока она не увенчалась успехом.

Суэцкий канал - один из самых загруженных торговых путей в мире, соединяющий Европу, Азию и Африку. Ежедневно через него проходит в среднем 50 судов, перевозящих около 3 миллионов тонн грузов, в основном сыпучих. Ежегодно по 200-километровому искусственному водному пути проходит около 20 000 судов.

Ранее "Страна" приводила более оптимистичный прогноз, по которому судно снимут с мели уже на ближайших выходных.

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