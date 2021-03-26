После длительной реставрации в Ровенском краеведческом музее выставили на обозрение меч, которому почти 1 тысяча лет.

Об этом сообщает музей в соцсети Facebook.

"Необычную выставку одного экспоната открыли в Ровенском областном краеведческом музее. Ее единственным, но уникальным экспонатом стал меч, который был найден в 1991 году в летописном Дорогобуже. Ценное оружие археологическая экспедиция под руководством Богдана Прищепы обнаружила в комплексе конца XII – пер. половины XIII в.", – говорится в посте.

Также сообщается, что археологи склонны к мнению, что меч был изготовлен несколько ранее – во второй пол. XI – нач. XII в.

С 2017 года меч находился на реставрации в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре. Над его исследованием и реставрацией в течение четырех лет работал художник-реставратор высшей категории Виктор Голуб. Именно он и предложил заведующему отделом древней истории и археологии музея Алексею Войтюку, ученику Богдана Прищепы экспонировать отреставрированный меч на отдельной выставке. Ее органично дополнили иллюстрациями процесса реставрации и изображением батальных сцен Радзивилловской летописи, над оформлением которых работали специалисты музея.

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