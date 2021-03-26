Министр здравоохранения Максим Степанов назвал примерный срок поставки вакцин от коронавируса в Украину в рамках механизма COVAX. В ведомстве ожидают их в конце текущего или в начале следующего месяца.

Об этом чиновник сказал 26 марта в эфире телеканала "Украина 24".

"Вакцины по механизму COVAX Украина должна получить в конце марта – начале апреля", - сообщил он.

Он добавил, что в апреле еще ожидаются и новые поставки индийской вакцины Covishield.

"У нас по всем контрактам полностью осуществлена оплата. Еще 1,5 миллиона доз вакцины Covishield мы должны были получить до конца марта по проплаченному контракту. Сейчас мы не получили разрешения правительства Индии на экспорт. Я думаю, что мы начнем его получать в апреле", - сказал Степанов.

Ранее "Страна" приводила прогноз Степанова по поводу того, сколько в Украине продлится карантин.

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