Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в связи с гибелью четырех украинских военнослужащих на Донбассе проводит консультации с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата.

Об этом он написал в своем Фейсбуке 26 марта.

"Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата. В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский также проведет беседы со всеми лидерами стран Нормандского формата. Также поставим этот вопрос на заседании безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы", - заявил Ермак.

Он добавил, что по поручению президента Украины главнокомандующий ВСУ срочно вылетел на место происшествия для выяснения всех обстоятельств трагедии.



Также чиновник написал, что в Офисе президента считают критически важным вернуться к безоговорочному выполнению договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых в прошлом году и усилить эффективный контроль за их выполнением.

"Продвижение по любым другим вопросам не имеет смысла, если не выполняется базовое условие безопасности. Украина считает основой дальнейших эффективных переговоров восстановление в полном объеме режима прекращения огня и недопущения его новых нарушений", - резюмировал Ермак.

Напомним, 26 марта Украина заявила, что из-за обстрела сепаратистов под Шумами в Донецкой области погибли сразу четверо украинских военных.

Ранее "Страна" приводила реакцию на обострение в Донецкой области Владимира Зеленского.