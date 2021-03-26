УЗ назначила спецрейсы. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

С субботы, 27 марта, "Укрзализныця" назначила специальные рейсы поездов в Закарпатскую и Черновицкую области, которые находятся в "красной" зоне карантина. Рейсы призваны безопасно вывезти пассажиров, которым критически необходимо приехать в/из этих регионов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Согласованы следующие спецрейсы в/из Черновицкой области:

  • №7/8 Киев – Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (в обратном направлении 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №136/135 Одесса – Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно 27 марта, 1 и 3 апреля);
  • №117/118 Киев – Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно 28 марта, 1 и 4 апреля).

В Закарпатскую область и обратно:

  • №357/358 Киев – Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №13/14 Киев – Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №81/82 Киев – Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №45/46 Ужгород – Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно 3 и 4 апреля);
  • №4/3 Запорожье – Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно 29 марта, 3 и 5 апреля).

"Продажа билетов на указанные рейсы будет открыт с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы в их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена", - говорится в сообщении.

Укрзализныця назначила специальные рейсы в Закарпатье. Скриншот из телеграмм-канала Владислава Криклия

Напомним, с 10 марта "Укрзализныця" изменила график курсирования и приостановила движение поездов в Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Также сообщалось, что в "Укрзализныце" решили продлить приостановку движения поездов на западе Украины.

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