С субботы, 27 марта, "Укрзализныця" назначила специальные рейсы поездов в Закарпатскую и Черновицкую области, которые находятся в "красной" зоне карантина. Рейсы призваны безопасно вывезти пассажиров, которым критически необходимо приехать в/из этих регионов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Согласованы следующие спецрейсы в/из Черновицкой области:

№7/8 Киев – Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (в обратном направлении 28 марта, 3 и 4 апреля);

№136/135 Одесса – Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117/118 Киев – Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно 28 марта, 1 и 4 апреля).

В Закарпатскую область и обратно:

№357/358 Киев – Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);

№13/14 Киев – Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);

№81/82 Киев – Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);

№45/46 Ужгород – Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно 3 и 4 апреля);

№4/3 Запорожье – Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно 29 марта, 3 и 5 апреля).

"Продажа билетов на указанные рейсы будет открыт с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы в их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена", - говорится в сообщении.

Напомним, с 10 марта "Укрзализныця" изменила график курсирования и приостановила движение поездов в Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Также сообщалось, что в "Укрзализныце" решили продлить приостановку движения поездов на западе Украины.