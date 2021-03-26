Глава МОЗ считает, что карантин в Украине продлится до конца года
Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что карантинные ограничения в Украине будут действовать до конца года.
Об этом чиновник сказал 26 марта в эфире телеканала "Украина 24".
"До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях", - заявил Степанов.
Помимо этого, по словам министра, рост заболеваемости в Украине будет продолжаться еще две-три недели и достигнет рекордных отметок.
"Сейчас очень сложный период. Еще минимум две-три недели у нас может быть рост по разным регионам. По нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболевших в сутки на протяжении двух-трех недель", - сказал Степанов.
Как писала "Страна", в субботу еще одна область Украины может стать "красной", что приблизит введение тотального локдауна.
Мы также сообщали, что несмотря на строгие ограничения в красной зоне подпольно работают спортзалы.