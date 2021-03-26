В Тернополе жители многоквартирного дома замуровали доступ к лифту.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что лифт замуровали еще 6 лет назад, когда он был неисправным. Месяц назад его отремонтировали и закрыли дверью. Теперь пожилые супруги, не дававшие согласия на перестройку, хотят получить к нему доступ.

В ОСМД говорят, что не будут заниматься демонтажем стен. Пенсионеры обращались к участковому, в муниципальную полицию и в городской совет, но пока без результата.

Ранее "Страна" рассказывала, как в киевском гипермаркете рухнул лифт, в результате чего погиб грузчик торгового центра.

Еще мы писали о том, как в киевской многоэтажке на Левобережной оборвался лифт с пассажиром внутри.