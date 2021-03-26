В пятницу, 26 марта, после гибели четверых украинских бойцов в районе поселка Шумы на Донбассе, посольства США и Великобритании призвали Россию соблюдать режим тишины и прекратить агрессию в зоне конфликта на Донбассе.

Об этом пресс-служба посольства США в Украине написала в своем Twitter-аккаунте.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое причиняет страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах, и прекратить агрессию в Украине", - говорится в сообщении.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также призвала РФ обеспечить соблюдение режима прекращения огня на неподконтрольной части Донбасса.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь - это уже много", - написала Симмонс в Twitter.

Напомним, 26 марта Украина заявила, что из-за обстрела под Шумами в Донецкой области погибли сразу четверо украинских военных. Однако в "ДНР" на это ответили, что никого не обстреливали, а служащие ВСУ подорвались на минах.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что собирается обсудить инцидент со всеми лидерами Нормандского формата.

"Страна" подробно разбиралась, как погибли четверо украинских военных и почему на Донбассе идет обострение конфликта.