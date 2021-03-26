Договоренность на совместное совершение уголовного преступления не обязательно должно происходить в устной или письменной форме, а определяется и с помощью конклюдентных действий - поведения, которое свидетельствует о намерении действовать для достижения общей преступной цели.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда по делу № 464/710/18 от 10 декабря 2020 года, передает пресс-служба ВС.

Так, положениями ч. 2 ст. 28 УК установлено, что уголовное правонарушение признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), которые заранее, то есть до начала уголовного преступления договорились о совместном его совершении. При этом договоренность о совместном совершении уголовного преступления заранее означает наличие согласия относительно его совершения до момента выполнения его объективной стороны.

Как следует из материалов уголовного производства и установленных фактических обстоятельств, лица находились в родственных отношениях и проживали вместе в одной квартире. Каждый из них в отдельности, но с учетом осведомленности другого и по общему корыстному умыслу, сбывали оперативному закупному фрагменты таблеток, содержащие наркотическое средство, оборот которого ограничен.

Учитывая это на основании анализа доказательств, подробно приведенных в приговоре, исходя из конкретных обстоятельств производства, суд правильно предоставил юридическую оценку согласованным действиям лиц и обоснованно квалифицировал их по ч. 2 ст. 307 УК как незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц.

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