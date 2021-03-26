Президент США Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на первые крупные переговоры его администрации по глобальному климату.

Об этом 26 марта передает агентство Associated Press.

Агентство ссылается на слова официальных лиц. Подробности предложения и возможная дата таких переговоров не сообщаются.

Как рассказывала "Страна", 25 марта прошла первая большая пресс-конференция Джо Байдена на посту президента США. Во время выступления глава Белого дома ни разу не упомянул о Путине и об Украине.

Хотя незадолго до этого Байден спровоцировал международный скандал, утвердительно ответив на вопрос журналиста во время интервью, является ли Путин убийцей. В том же интервью президент США заяви, что глава Кремля заплатит за вмешательство в американские выборы.