Представители Чернобыльского заповедника показали фотографию дуба, который продолжает расти, несмотря на непогоду и осыпающеюся с обрыва землю. Корни дерева предотвращают возможный обвал.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника на своей странице в Facebook.

Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник



"Земля с обрыва будет осыпаться и сползать во время сильных дождей, однако корни дуба, пронизывающие почву глубоко со всех сторон, и дерево спасают, и держат стену обрыва от мощного обвала. Правда, для этого дубу приходится выгибаться, корчиться, закручиваться, петлять корнями и побегами, но жизнь, очевидно того стоит.

А вот распускать листья дуб не спешит. Делает он это довольно поздно, одним из последних. И чего спешить. А вдруг заморозки, которые весной бывают довольно поздно? Молодые стебли, листья и почки могут погибнуть. Что, зря корни старается и крепко держат все дерево? Чтобы росло и изобиловало дальше. А век у дуба долгий", - поэтично описали жизнь дерева в пресс-службе.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике показали фото, как трудно пришлось животным зоны отчуждения бороться со снегом.

Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике показали видео животных, что прячутся в зимнем лесу зоны отчуждения