Президент Владимир Зеленский прокомментировал гибель на Донбассе 26 марта четырех украинских военнослужащих. Он заявил, что намерен обсудить инцидент со всеми лидерами Нормандского формата.

Об этом он написал в своем Фейсбук-аккаунте.

"По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговора со всеми лидерами Нормандской четверки", - заявил Зеленский.



Он добавил, что рост эскалации наблюдается с начала 2021 года.

"То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено за секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад", - отметил президент.

По его мнению, дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов.

"Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина. Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. У Украины есть и то, и другое. Но предпочтение Украина и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - резюмировал Зеленский.

А в своем Твиттере Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на Донбассе.

"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в пятницу.

Напомним, 26 марта Украина заявила, что из-за обстрела сепаратистов под Шумами в Донецкой области погибли сразу четверо украинских военных.

В "ДНР" на это ответили, что никого не обстреливали, а служащие ВСУ подорвались на минах.