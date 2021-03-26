Зеленский позвонит Путину по поводу гибели четырёх украинских военных на Донбассе
Президент Владимир Зеленский прокомментировал гибель на Донбассе 26 марта четырех украинских военнослужащих. Он заявил, что намерен обсудить инцидент со всеми лидерами Нормандского формата.
Об этом он написал в своем Фейсбук-аккаунте.
"По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговора со всеми лидерами Нормандской четверки", - заявил Зеленский.
Он добавил, что рост эскалации наблюдается с начала 2021 года.
"То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено за секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад", - отметил президент.
По его мнению, дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов.
"Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина. Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. У Украины есть и то, и другое. Но предпочтение Украина и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - резюмировал Зеленский.
А в своем Твиттере Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на Донбассе.
"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в пятницу.
Напомним, 26 марта Украина заявила, что из-за обстрела сепаратистов под Шумами в Донецкой области погибли сразу четверо украинских военных.
В "ДНР" на это ответили, что никого не обстреливали, а служащие ВСУ подорвались на минах.