Сегодня, 26 марта, проходит ежегодный день борьбы с эпилепсией, самым распространенным хроническим неврологическим заболеванием человека.

Приступ эпилепсии у человека может начаться в любой момент, а правильно оказанная первая помощь может спасти пациенту жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ Министерства здравоохранения Украины.

Эпилепсия - это хроническое расстройство мозговой деятельности, которое характеризуется устойчивой склонностью к эпилептическим припадкам и нейробиологическими, когнитивными, психологическими и социальными последствиями этого состояния.

Согласно данным ВОЗ эпилепсией страдает около 1% людей в мире (примерно 50 млн человек), при этом 70% из них могут жить без эпилептических припадков, при условии правильного лечения.

"В Украине неврологические расстройства является четвертой самой распространенной причиной смерти , согласно Международного исследования бремени болезней (Global Burden of Disease - GBD). Среди причин смерти у мужчин эпилепсия занимает третье место, а у женщин - четвертое", - рассказали в ЦОЗ.

При этом вокруг эпилепсии много стереотипов и мифов, но вместо того, чтобы избегать общения с теми, кто страдает этим заболеванием, нужно научиться оказывать первую помощь во время припадков.

"Эпилептический приступ может произойти неожиданно и для вас, и для человека, который имеет эпилепсию. Он может произойти в любом месте, в любой ситуации и в любое время. И правильно оказанная первая помощь может не только уберечь человека от травм, а и спасти ей жизнь. Существует правило по первой помощи, которое на английском звучит как Stay, Safe, Side ", - сказано в сообщении.

Что следует делать, если у человека рядом с вами случился эпилептический припадок:

Оставайтесь с человеком до прибытия врачей или до окончания приступа (Stay), зафиксируйте время начала и конца судорог. Если это первый раз, когда у человека эпилептический приступ, вызовите скорую.

Положите человека в безопасное и комфортное место (Safe), позаботьтесь о том, чтобы во время нападения он не травмировался. Подложите что-то мягкое под голову. Верните человека в стабильное боковое положение (Side).

Не нужно класть что-либо в рот человеку, ведь она физически не может проглотить себе язык. Однако во время судом челюсть очень крепко сжата, и если вы будете пытаться что-то протолкнуть человеку в рот, вероятно, вы ее повредите.

Помимо этого после припадка человеку важно оказать социальную помощь - поддержать, побыть рядом. Эпилепсия - незаразное заболевание, причиной при иной эпилептического припадка является избыток электрических импульсов в мозге. Приступ может выглядеть как незначительный провал в памяти или как судороги во всем теле.

Припадок эпилепсии может произойти в любое время, даже в ходе спокойного разговора. Но есть и триггеры - резкие и громкие звуки, мигающий свет, занятия спортом.

"Если вы замечаете за собой симптомы или уже имели первый эпилептический припадок, обязательно проконсультируйтесь у врача. Посетите врача-невролога, чтобы провести необходимые анализы, установить тип эпилепсии, выбрать протокол лечения и контролировать свое взаимодействие с факторами эпилептических припадков", - посоветовали специалисты ЦОЗ.

Кроме того, рекомендуют рассказать друзьям и близким о наличии заболевания, ведь это поможет им подготовиться к возможному эпилептическому припадку, узнать о том, как можно оказать помощь.

Напомним, в Минздраве объяснили украинцам, как предотвратить приступы эпилепсии.

Также сообщалось, что зрителей предупредили о риске приступа эпилепсии во время просмотра фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера".