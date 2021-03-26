Датская транспортно-логистическая компания Maersk, которая является крупнейшим оператором в мире контейнерных перевозок, поменяла расписание и маршруты своих судов, отправив их вокруг Африки мимо мыса Доброй Надежды, что добавляет почти 8 тысяч километров.

Такое решение связано с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given, который заблокировал артерию для других судов.

В Maersk сообщили, что попытки снять с мели контейнеровоз продолжаются. Из-за него в пробку в Суэцком канале попали более 200 судов, и с каждым днем их количество будет увеличиваться. Поэтому некоторым кораблям поменяли маршруты.

"Там, где это возможно, мы будем перенаправлять суда, у которых есть вместимость и достаточное количество топлива для смены маршрута", - сказано в уведомлении клиентам.

Согласно представленному графику, контейнеровозы Maersk Algol и Maersk Skarstind перенаправлены длинным маршрутом через мыс Доброй Надежды.

Расписание и график будут меняться, "мы продолжаем менять маршруты, там, где это возможно", отметила компания.

Такие же соображения появились и у их конкурента Hapag Lloyd. Компания думает отправить свои суда в Европу длинным маршрутом через мыс Доброй Надежды.

Такое решение приняли и другие компании. Семь танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) уже поменяли маршрут из-за "пробки" в Суэцком канале. Трое из них двинулись длинной дорогой вокруг Африки мимо мыса Доброй Надежды.

Транзит через Суэцкий канал 16 судов для перевозки СПГ окажется под вопросом, если пробка продлится до конца этой недели.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тысяч тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно - одной из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Как писала "Страна", из-за гиганта в Красном море оказались заблокированы российские корвет и танкер.

Также мы сообщали, что в Украине прогнозируют рост тарифов на перевозки из-за ЧП в Суэцком канале.