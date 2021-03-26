В Украине уже с 1 апреля начнет действовать новая Программа медицинских гарантий, однако правила доступа пациентов к бесплатным медицинским услугам не изменятся. К ряду врачей можно будет обратиться без электронного направления.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в своем Telegram-канале.

"Нужна декларация с семейным врачом, электронное направление от семейного или лечащего врача и выбор больницы, которая имеет соответствующий контракт с НСЗУ. Но есть случаи, когда к узким специалистам можно обратиться напрямую, и НСЗУ оплатит такой визит пациента", - говорится в сообщении.

Электронное направление не требуется в случае обращения к:

гинекологу, в частности детского и подросткового возраста;

психиатру, в том числе детского и подросткового;

наркологу;

стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);

фтизиатру, в том числе и детскому;

педиатру;

врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

Кроме того, экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно для всех без исключения, без декларации и направления.

Напомним, в новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий есть возможность для украинцев получать бесплатно некоторые стоматологические услуги.

Также сообщалось, что в Программу медицинских гарантий входит лечение онкологических заболеваний.