Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак ведут консультации с лидерами стран Нормандской четверки о нарушении режима тишины в Донецкой области 26 марта.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран Нормандского формата относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих", - сказал Арестович по итогам экстренного совещания украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что украинская делегация в ТКГ обратилась с нотой в ОБСЕ и потребовала 27 марта провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

"Единственным условием эффективного продолжения переговоров является полное прекращение огня", - резюмировал Арестович.

Между тем на инцидент в Шумах отреагировала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь - это уже много", - написала Симмонс в Twitter.

Как сообщала "Страна", украинская сторона заявила об обстреле сепаратистами 26 марта в Шумах, из-за которого погибли четверо военнослужащих ВСУ.

Между тем в "ДНР" заверили, что не открывали огонь, а военные погибли из-за подрыва на минах.