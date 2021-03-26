Каждый десятый украинец старше 70 лет не смог преодолеть коронавирус. Фото: piqsels

Причинами смерти украинцев старше семидесяти лет чаще всего становятся болезни сердца и онкологические заболевания. Теперь в перечень болезней, которые могут привести к летальному исходу пожилых пациентов, добавился коронавирус.

Об этом сообщают специалисты Центра общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

"В возрастной группе 70+ от Covid-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей просто жизненной необходимостью", - говорится в сообщении.

Согласно данным государственной службы статистики, за 2019 год в Украине умерло 351 752 человека в возрасте 70 лет и старше. Большая часть из них умерли от неинфекционных болезней.

Основные причинами смерти у людей в возрасте от 70 лет:

  • Ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) - 61,2% в структуре всех смертей.
  • Цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) - 17%.
  • Злокачественные новообразования (онкозаболевание) - 9,3%.
  • Другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%.

В прошлом году к вышеуказанным причинам прибавился COVID-19. Из общего количества летальных исходов, которые вызваны коронавирусом, почти половина приходится на людей возрастом от 70 лет.

"Снизить вероятность фатального влияния коронавируса на уже имеющиеся болезни у людей старшего возраста может вакцинация. Она развивает иммунитет к COVID-19 и должно облегчить течение болезни в случае заражения. Поэтому если у вас есть такие близкие, позаботьтесь об их защите и донесите до них информацию о важности вакцинации для защиты их жизни", - резюмировали в ЦОЗ.

Причины смерти украинцев после 70 лет. Скриншот из фейсбука ЦОЗ

Причины смерти украинцев после 70 лет. Скриншот из фейсбука ЦОЗ

Напомним, по данным на 26 марта, за минувшие сутки прививку от коронавируса получили более 18 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что согласно опросу почти половина украинцев боится побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

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