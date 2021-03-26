Причинами смерти украинцев старше семидесяти лет чаще всего становятся болезни сердца и онкологические заболевания. Теперь в перечень болезней, которые могут привести к летальному исходу пожилых пациентов, добавился коронавирус.

Об этом сообщают специалисты Центра общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

"В возрастной группе 70+ от Covid-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей просто жизненной необходимостью", - говорится в сообщении.

Согласно данным государственной службы статистики, за 2019 год в Украине умерло 351 752 человека в возрасте 70 лет и старше. Большая часть из них умерли от неинфекционных болезней.

Основные причинами смерти у людей в возрасте от 70 лет:

Ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) - 61,2% в структуре всех смертей.

Цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) - 17%.

Злокачественные новообразования (онкозаболевание) - 9,3%.

Другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%.

В прошлом году к вышеуказанным причинам прибавился COVID-19. Из общего количества летальных исходов, которые вызваны коронавирусом, почти половина приходится на людей возрастом от 70 лет.

"Снизить вероятность фатального влияния коронавируса на уже имеющиеся болезни у людей старшего возраста может вакцинация. Она развивает иммунитет к COVID-19 и должно облегчить течение болезни в случае заражения. Поэтому если у вас есть такие близкие, позаботьтесь об их защите и донесите до них информацию о важности вакцинации для защиты их жизни", - резюмировали в ЦОЗ.

Напомним, по данным на 26 марта, за минувшие сутки прививку от коронавируса получили более 18 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что согласно опросу почти половина украинцев боится побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.