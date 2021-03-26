В так называемой "народной милиции ДНР" отреагировали на информацию об ожесточенных боях в Шумах 26 марта. По словам представителей "республики", огонь в ответ на обстрелы ВСУ не открывался.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "народной милиции".

В "ДНР" напомнили, что штаб ООС сообщил о четырех погибших и двух раненных украинских военных, которые погибли в результате минометного обстрела со стороны "республики" на позициях в районе Шумов.

"Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач. Обращаем внимание на то, что военнослужащие Народной милиции, оценив ситуацию, не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек боевиков 10-й бригады, с которых они вели стрельбу по району поселка шахты "6/7" г. Горловка из АГС и стрелкового оружия", - сказано в записи.

В "ДНР" назвали сообщение штаба ООС информационной акцией, направленной "на переключение внимания общественности от неспособности Киева выполнить взятые на себя обязательства".



Также в "ДНР" добавили, что около 17 часов на позициях 10-й бригады в районе Шумов ее наблюдатели зафиксировали два взрыва с небольшим интервалом, "характерных для сработавших минно-взрывных устройств". А в радиоэфире переговоров украинских военных звучали запросы к старшему командованию об эвакуации раненых, подорвавшихся при перемещении между украинскими позициями, а также сведения о подрыве и потерях личного состава, выдвинувшегося на помощь раненым.



Ранее "Страна" писала, что украинская делегация в ТКГ заявила: под минометным обстрелом на Донбассе у Шумов погибли четверо бойцов ВСУ.

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