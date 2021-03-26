Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к странам, у которых есть вакцины против коронавируса. Он призвал жертвовать препараты для более бедных государств.

Призыв прозвучал во время брифинга руководства ВОЗ 26 марта.

"Я обращаюсь с призывом к странам, у которых есть вакцины, внесенные в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, пожертвовать как можно больше доз, чтобы помочь нам достичь цели", - сказал Гебрейесус.

Он также обратился и к производителям вакцин с просьбой помочь обеспечить быструю транспортировку препаратов.

"Есть много стран, которые могут позволить себе пожертвовать дозы, не нарушая собственных планов вакцинации", - добавил гендиректор ВОЗ.

Как писала "Страна", на днях ВОЗ раскритиковала богатые страны за неравномерное распределение вакцин от коронавируса.

Мы также сообщали, что в организации ожидают появления новых вакцин от коронавируса, которые не нужно будет колоть.