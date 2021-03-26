В пятницу, 26 марта, Минздрав опубликовал инфографику относительно вакцины "CoronaVac", указав, что ее эффективность составляет 85,3%. Однако это некорректная информация.

Такой процент защиты препарат действительно обеспечивает, но только от форм коронавируса, которые требуют госпитализации (то есть от тяжелых форм), что следует из результатов исследования.

Общая же эффективность вакцины (заболел коронавирусом или не заболел, независимо от форм тяжести) составляет 50,65%. Такие данные называют сами разработчики.

Есть и другая эффективность "КоронаВака" - 100% - так данная данная вакцина защищает от летального исхода.

Скриншот из исследования авторов китайской вакцины "CoronaVac"

В авторитетном медицинском журнале "Ланцет" цифра отличается, но незначительно - 50,4%.

Скриншот из исследования в журнале "Ланцет"

Напомним, борт с первой партией китайской вакцины "CoronaVac" приземлился в Борисполе 25 марта.

Ранее "Страна" подробно писала, что известно о вакцине "CoronaVac", которая приехала из Украины.