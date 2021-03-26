В МОЗ объяснили украинцам, как справиться с тревожностью во время пандемии коронавируса
Во время пандемии коронавируса чувствоваться беспокойство и панику - совершенно нормально, также как и быть уставшим от того, что жизнь не возвращается в привычное русло. При плохом самочувствии важно вовремя обратиться за помощью к близким или специалистам по психическом здоровью.
Об этом сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины в Facebook.
"усталость, постоянное чувство тревоги может привести к расстройствам сна, проблем с концентрацией, депрессивному и тревожному расстройству, паническим атакам, страху людей, имеющих симптомы болезни. Пандемия утомляет и вредит психическому здоровью, это правда", - говорится в сообщении.
В случае, если самоощущение становится плохим, нужно обратиться за помощью к близким людям или специалистам. Крайне важно вовремя обратиться за помощью.
Несколько простых рекомендаций помогут снизить уровень стресса и паники во время пандемии:
- Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать.
- Держите руку на пульсе новостей, но без одержимых проверок.
- Питайтесь регулярно и правильно.
- Соблюдайте режим сна.
- Имейте регулярную физическую активность.
- Планируйте свою жизнь в рамках возможного
- Оставайтесь на связи с близкими
- Помогайте другим
Напомним, 99% перенесших коронавирус людей страдают от тревоги и депрессии.
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