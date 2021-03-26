Физические нагрузки могут помочь справиться с тревожностью.Фото: pixabay

Во время пандемии коронавируса чувствоваться беспокойство и панику - совершенно нормально, также как и быть уставшим от того, что жизнь не возвращается в привычное русло. При плохом самочувствии важно вовремя обратиться за помощью к близким или специалистам по психическом здоровью.

Об этом сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины в Facebook.

"усталость, постоянное чувство тревоги может привести к расстройствам сна, проблем с концентрацией, депрессивному и тревожному расстройству, паническим атакам, страху людей, имеющих симптомы болезни. Пандемия утомляет и вредит психическому здоровью, это правда", - говорится в сообщении.

В случае, если самоощущение становится плохим, нужно обратиться за помощью к близким людям или специалистам. Крайне важно вовремя обратиться за помощью.

Несколько простых рекомендаций помогут снизить уровень стресса и паники во время пандемии:

  • Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. 
  • Держите руку на пульсе новостей, но без одержимых проверок.
  • Питайтесь регулярно и правильно. 
  • Соблюдайте режим сна. 
  • Имейте регулярную физическую активность. 
  • Планируйте свою жизнь в рамках возможного
  • Оставайтесь на связи с близкими
  • Помогайте другим

Как справиться с беспокойством во время пандемии коронавируса. Скриншот из фейсбука ЦОЗ

Как справиться с беспокойством во время пандемии коронавируса. Скриншот из фейсбука ЦОЗ

Напомним, 99% перенесших коронавирус людей страдают от тревоги и депрессии.

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