Во время пандемии коронавируса чувствоваться беспокойство и панику - совершенно нормально, также как и быть уставшим от того, что жизнь не возвращается в привычное русло. При плохом самочувствии важно вовремя обратиться за помощью к близким или специалистам по психическом здоровью.

Об этом сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины в Facebook.

"усталость, постоянное чувство тревоги может привести к расстройствам сна, проблем с концентрацией, депрессивному и тревожному расстройству, паническим атакам, страху людей, имеющих симптомы болезни. Пандемия утомляет и вредит психическому здоровью, это правда", - говорится в сообщении.

В случае, если самоощущение становится плохим, нужно обратиться за помощью к близким людям или специалистам. Крайне важно вовремя обратиться за помощью.

Несколько простых рекомендаций помогут снизить уровень стресса и паники во время пандемии:

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать.

Держите руку на пульсе новостей, но без одержимых проверок.

Питайтесь регулярно и правильно.

Соблюдайте режим сна.

Имейте регулярную физическую активность.

Планируйте свою жизнь в рамках возможного

Оставайтесь на связи с близкими

Помогайте другим

Напомним, 99% перенесших коронавирус людей страдают от тревоги и депрессии.

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