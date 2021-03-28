Морские слизни из рода Elysia показали пример регенерации, которой нет ни у одного существа, включая ящериц. Они отбрасывают старое тело и отращивают новое на основе головы.

Способность слизней выявили японские ученые, о результатах наблюдений которых пишет журнал Current Biology.

Многие животные обладают способностями к регенерации: ящерицы восстанавливают отброшенный хвост, личинки мексиканских амбистом - конечности, морские звезды - тела на основе оторванного луча.

Но самый экстремальный пример регенерации обнаружили японские биологи Саяка Мито и Йоити Юса из Женского университета Нары. Наблюдая за содержащимися в неволе морскими слизнями, представляющими видовой комплекс Elysia cf. marginata, ученые обнаружили, что у некоторых особей головы самопроизвольно отделяются от тела и живут без сердца, почек, кишечника и репродуктивных органов. А через некоторое время головы отращивают новые тела.

Мито и Юса описали шесть таких случаев. Головы начинали самостоятельно двигаться сразу после аутотомии (отбрасывания тела), а раны на них затягивались в течение суток. Головы молодых (от 226 до 336 дней с момента вылупления) особей в течение нескольких часов приступали к поглощению водорослей. В течение семи дней они начинали отращивать новые сердца, а спустя двадцать суток полностью восстанавливали тела. Впрочем, более старым особям пережить аутотомию не удавалось: их головы не питались и умирали в течение десяти суток. Интересно, что одна элизия в течение жизни прошла через этот процесс дважды.

При этом ни одно из обезглавленных тел не смогло отрастить себе новую голову. Но тела оставались живыми на протяжении нескольких месяцев и двигались в ответ на стимулы (все это время, их, вероятно, поддерживал фотосинтез в хлоропластах). В конце концов они, однако, бледнели, погибали и разлагались.



Похожее поведение было отмечено у родственного вида морских слизней - Elysia atroviridis. Из 82 особей, которые содержались в лаборатории, три отбросили тела и в двух случаях успешно отрастили себе новые. Как и у E. cf. marginata, обезглавленные тела E. atroviridis двигались, а их вскрытие показало наличие паразитических рачков-копепод из рода Arthurius. Еще 39 зараженных паразитами особей утратили фрагменты тела - и у тринадцати они регенерировались. Для сравнения, из 64 специально пойманных слизней, свободных от паразитов, ни один не отбросил тело.

Мито и Юса обнаружили у обоих видов слизней поперечный желобок, опоясывающий основание головы. Биологи предположили, что это линия, по которой происходит аутотомия. Чтобы проверить эту идею, они провели эксперимент с шестью особями E. cf. marginata. Основание головы каждого моллюска в районе желобка обвязали тонкой нейлоновой нитью. В результате у пяти особей через 16-18 часов после начала опыта ткани вокруг нити начали разлагаться, а через 18-22 часа голова отделилась от тела, составлявшего 80-85% всей массы организма. У шестой особи нить сместилась, и на отторжение головы ушло девять дней. При этом когда Мито и Юса имитировали атаку хищника, например, зажимали пинцетом тела слизней или разрезали их параподии, отбрасывания тела не происходило.

Утеря большей части организма, включая сердце и другие внутренние органы, до сих пор не отмечалась среди брюхоногих моллюсков и других животных со сложным строением. Как головам элизий удается выжить без тела, пока неясно; возможно, в этом им помогают хлоропласты съеденных водорослей, обеспечивающие их энергией на время регенерации, пока пищеварение остается невозможным из-за отсутствия кишечника.

Кроме того, пока неясно, зачем этим морским слизням вообще отбрасывать тело целиком. Аутотомия обычно используется для защиты от хищников, однако у элизий она происходит слишком медленно для этого. Кроме того, благодаря покровительственной окраске и токсичности врагов у них немного. По мнению Мито и Юсы, элизии могут терять тела, чтобы избавиться от заселивших их паразитов, которые снижают репродуктивный успех хозяев.

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