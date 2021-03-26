ЦОЗ рассказали о пользе самоизоляции. Фото: "Страна"

В Центре общественного здоровья рассказали о пользе самоизоляции при контакте с инфицированными коронавирусом. 

Об этом говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.

Как рассказали, врачи обычно самоизоляция применяется к людям, которые уже инфицированы или больны, и могут передать вирус другим. Медики добавили, что когда человек правильно самоизолируется под наблюдением своего врача, шансы инфицировать других почти нулевые. Ведь основной путь передачи вируса — воздушно-капельный.

При этом, как пояснили в ЦОЗ, если человек имел контакт с инфицированным Covid-19, то ему также нужно самоизолироваться и связаться со своим семейным врачом.

"Помните, что своевременная самоизоляция - это эффективный способ предотвратить возможную передачу вируса и защитить людей вокруг, особенно людей из групп риска. Соблюдайте правила самоизоляции и будьте на связи с семейным врачом", - призвали в Центре.

Инфографика ЦОЗ в Facebook

Пост ЦОЗ в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса распространился уже по всей Украине.

Также мы писали, что за минувшие сутки прививку от коронавируса получили более 18 тысяч украинцев.

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