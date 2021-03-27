25 марта Офис генпрокурора сообщил о подозрении народному депутату Виктору Мялику, которого подозревают в неуплате налогов.

Это всего четвертое подозрение которое вручили нардепам с тех пор как с 1 января 2020 года была отмена депутатская неприкосновенность. До этого "пидозру" вручали лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, "слуге народа" Александру Юрченко и депутату от ОПЗЖ Илье Киве. Правда в последнем случае непонятно - вручили подозрение или нет. Сам Кива заявляет, что "пидозру" он не получал.

После отмены депутатской неприкосновенности для объявления подозрения, задержания и ареста нардепа более не нужно спрашивать разрешения парламента. Однако совершать все эти действия может только лично генпрокурор. И через это "узкое горлышко", как видим, за год с лишним смогли пройти только четыре "пидозры" депутатам.

Сообщение о подозрении - это начальный этап привлечения к уголовной ответственности. Оно означает, что следствие считает, что собрало достаточное количество доказательств - открытое уголовное производство получило ход и теперь впереди досудебное следствие и суд.

Два предыдущих подозрения от Венедиктовой пока не дошли до конкретных приговоров.

Разбирались, в чем подозревают Виктора Мялика и чем он известен, а также напоминаем подробности дел Порошенко, Юрченко и Кивы - и на какой они стадии.

Продавал квартиры без уплаты налогов. В чем подозревают Мялика

Нардепу Виктору Мялику, члену депутатской группы "За будущее", 25 марта сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств на сумму 97 млн гривен (ч. 3 ст. 212 УК Украины ).

Следствие установил, что в 2012 году он начал хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений. После завершения строительства он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в многоквартирных домах.

При этом он не зарегистрировался в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица.

То есть выручку он декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Виктор Мялик владеет жилкомплексом "Львівський маєток" и ТРЦ "Маєток" (ему принадлежит ТРЦ и земля под ним) на Софиевской Борщаговке. Это целых два квартала из невысоких пятиэтажных многоквартирных домов со своей инфраструктурой. Тут и свой детский сад, спортклубы, несколько супермаркетов, кафе и рестораны.

ТРЦ Маєток на Софиевской Борщаговке

На сайте застройщика говорится, что за шесть лет на территории ЖК построено 35 домов, в которых поселилось более двух десятков семей. На сегодняшний день крошечная смарт-квартира на 35 квадратов тут стоит миллион гривен, а трешка на 100 кв. метров с ремонтом обойдется в 2 300 000 грн.

41-летний Виктор Мялик родился в Ровенской области. Бизнесмен. Был помощником нардепа Олега Осуховского (партия "Свобода").

На выборах 2019 года победил на 155 округе в Ровенской области и стал народным депутатом. В парламенте примкнул к депутатской группе "За будущее", член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В своей декларации за 2019 Мялик указывал, что имеет 158 квартир в Киево-Святошинском районе, элитный автопарк и миллионы на банковских счетах.

22 дела, одно подозрение. Что вменяли Порошенко

Во время пресс-конференции, посвященной году на посту президента Владимир Зеленский, заявил, что уверен в том, что Порошенко вынесут приговор.

За два года против экс-президента завели 22 уголовных дела. Вот некоторые из них:

Расследование продажи завода "Кузня на Рыбальском", которая могла быть фиктивной, а средства отмыты через кипрские оффшоры.

- Дело об отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году (пересечение государственной границы с использованием поддельных документов).

- Возможное вмешательство экс-вице-президент США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора. Его стали расследовать после "пленок Деркача".

- Порошенко проходил свидетелем по делу о перевозке через границу 43 картин всемирно известных художников без таможенного контроля. На допрос он не пришел, а выставку этих картин открыл в музее Гончара.

- Уголовное производства по факту наступательной операции на Донбассе в июне 2014 года. Заявление об этом подал депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Он обвинял Порошенко в кровопролитии на Донбассе летом 2014-го.

- В свете узурпации власти ГБР расследовало проход кораблей в Керченском проливе, их захват российской стороной и дальнейшее введение военного положения.

- Также внимание правоохранителей привлекла покупка ООО "Телеканал "Прямой" и возможное уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в ходе сделки.

- Расследовалась возможная причастность Порошенко к бегству судьи Чауса.

- Законность депортации Михаила Саакашвили.

- Судьба базы отдыха "Ивушка" Украинского общества слепых, которой завладели должностные лица ООО "Союз-инвест", которую связывают Порошенко.

Часть этих дел уже закрыта, среди них все дела, связанные с Байденом. Единственное дело, по которому Порошенко вручили подозрение в июне 2020 года - это история о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы внешней разведки. Это одно из самых легких обвинений.

Порошенко обвиняют в том, что он склонял главу внешней разведки Евгения Божко превысить полномочия и назначить Сергея Семочко на должность своего заместителя. В подозрении говорится, что Порошенко "преследовал собственные интересы", чтобы контролировать назначение топ-чиновников и сосредоточить власть в своих руках.

"У умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", - заявляли в Офисе генпрокурора.

Также в деле говорилось о нанесенном ущербе государству, который впрочем небольшой. Это зарплата Семочко за время его работы в Службе внешней разведки.

Во время вручения подозрения, которое Петр Порошенко захотел получить лично из рук генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она рассказала, что уже пообщалась с Порошенко, но он решил прорваться в ее кабинет.

У Венедиктовой он общался на повышенных тонах, на русском языке и привел с собой группу поддержки из депутатов "Евросолидарности".

По словам Венедиктовой, когда Порошенко и депутаты прорывались в Офис генпрокурора - они порвали пиджаки прокурорам.

В день, когда было назначено судебное заседание по мере пресечения для Порошенко, должны были состояться похороны его отца. Накануне генпрокурор попросила отложить суд в связи с этим, но Порошенко заявил, что похороны перенесут.

В итоге суду пришлось собираться трижды. Экс-президент превратил заседания в пиар-акции. Под стенами суда он собрал внушительную массовку и провел мини-майдан в центре Киева с маршем к дому Зеленского через весь центр столицы и зажженными файерами.

При этом в самом суде происходило тоже нечто крайне странное. Сторона обвинения, которая хотела сначала закрыть Порошенко в СИЗО, внезапно потребовала для него наилегчайшей меры пресечения - личного обязательства со сдачей загранпаспортов. Это вызвало ступор даже у сторонников Порошенко.

Потом выяснилось, что досудебное следствие завершилось 7 июля, так что избирать меру пресечения Порошенко на время проведения такого следствия уже нет смысла. В итоге судья решил не рассматривать ходатайство ГБР вообще, то есть не стал избирать меру пресечения экс-президенту.

С момента окончания досудебного следствия прошло восемь месяцев. О том, вручен ли Порошенко обвинительный акт, ничего не известно - как и о начале судебных заседаний по сути.

Взятка за принятие закона. Дело нардепа Юрченко

В сентябре прошлого года Ирина Венедиктова подписала "пидозру" депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко. НАБУ подозревало нардепа в получении взятки в $200 тысяч за лоббирование законопроекта о бытовых отходах, а также в организации коррупционных схем в Раде.

Александр Юрченко

По данным следствия, организованная группа использовала законные полномочия нардепа для получения неправомерной выгоды. Чтобы разоблачить ее, НАБУ провело спецоперацию, в рамках которой детектив под прикрытием вел переговоры, как представитель иностранной промышленной компании, которая якобы занята переработкой твердых бытовых отходов и была заинтересована в получении "зеленого тарифа" (льготной гарантированной оплаты") на продажу электроэнергии для предприятий, занятых переработкой мусора. За принятие специального закона нардепу предложили 200 тысяч долларов.

Однако был доказан лишь один эпизод получения денег - первый транш в размере 13 тысяч долларов. Его передал помощнику Юрченко агент НАБУ под прикрытием. Сообщалось, что спецоперацию пришлось прервать, поскольку участники группировки узнали о том, что их деятельность документируется и сменили мобильные номера.

Следствие посчитало, что и так собрало достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. В доказательство вины депутата в НАБУ обнародовали аудиозапись разговора нардепа по поводу взятки.

После того, как была подписана "пидозра", а также после обнародования записи, в Офисе президента заявили, что Юрченко с политической и моральной точек зрения потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.

Фракция "Слуга народа" исключила депутата из своих рядов. Перед этим он написал заявление о выходе.

В свою очередь президент Владимир Зеленский пообещал, что Александр Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

"Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа", который был таким знаете.... Всегда говорил, что честный порядочный человек. И я очень рад, сегодня ему передали подозрение, он его получил. И обязательно сядет в тюрьму", - заявил Зеленский во время брифинга во Львове.

Сам Юрченко заявлял, что не виновен, взятку не брал, ничего не вымогал.

Суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей, но через четыре дня он вышел, внеся залог 3 миллиона гривен. На нардепа надели электронный браслет. Правда, через месяц его сняли после решения Высшего антикоррупционного суда. Помощник нардепа, которому передавали взятку, также вышел на свободу под залог.

В марте 2021 года НАБУ завершило досудебное расследование. То есть теперь по идее должен начаться суд. Но пока Юрченко и все фигуранты дела на свободе.

Драка в ресторане. Подозрение Илье Киве

Особняком - и по инкриминируемой статье, и по политической составляющей - стоит "дело Кивы".

В январе 2020 года нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в ресторане "Мокко" на Крещатике подрался с бывшим атошником Михаилом Майманом.

Столкновение у них началось еще накануне в соцсетях (накануне Майман писал там угрозы Киве). А когда оба столкнулись в одном и том же ресторане, конфликт перешел в горячую стадию.

На видео, которое публиковала "Страна", было видно, что Кива сначала о чем-то говорит с Майманом, потом подходит к нему и делает движение головой, напоминающее удар (Кива позже говорил, что не бил, а только наклонился). Также видно, как атошник рукой бьет Киву в лицо. Потом их разнимают.

"В 11:00 я заехал в ресторан, чтобы встретиться с товарищами из Днепра. Я сидел спиной. И услышал "Кива, пид@р, иди сюда!". Я подошел, наклонился и сказал "Не ори, в ресторане дети". Он продолжил орать и ударил меня в лицо. Набежала охрана. "На вопрос, почему не дал сдачи, Кива ответил, что знал о планируемой провокации и не хотел ее усугублять. "Я вызвал полицию. Поехал, снял побои. Будем разбираться в суде", - рассказал "Стране" Илья Кива.

Нардеп назвал своего оппонента "провокатором СБУ".

Судя по видео этой драки, противники успели обменяться максимум одним ударом каждый и без особых последствий для здоровья.

Но генпрокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное дело по статье "умышленное нанесение повреждения средней тяжести". Дело завели по заявлению Маймана.

В апреле, когда генпрокурором была уже Ирина Венедиктова, Киве объявили о подозрении. Правда, сам депутат отрицал, что получил "пидозру".

"Нет, конечно, я не считаю себя подозреваемым. Была попытка вручить подозрение, нарушив при этом закон. Мы уже подали соответствующий иск в суд, где обжалуем эти попытки, показав всей Украине идиотизм, непрофессионализм и преступность нынешней власти", - сказал Кива "Стране".

В Офисе генпрокурора подтвердили, что нардеп отказался подписать подозрение. Но утверждают, что статус "подозреваемый" у Кивы с третьего апреля имеется. Делом занимается ГБР. Об окончании расследования пока ничего не известно.

При этом с момента вынесения подозрения прошел почти год - а следствие до сих пор не может распутать простую историю о драке в ресторане. Никаких новостей по этому поводу уже давно не слышно. Не исключено, что из-за сомнительности дела его просто решили потихоньку спустить на тормоза.