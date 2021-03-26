В пятницу, 26 марта, Печерский районный суд Киева арестовал без права внесения залога бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Решение суда сам Семенченко прокомментировал в своем Фесбуке.

"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут более умнее и не так верят в свое собственное государство. Прошу помочь моей семье", - написал он.

Также Семенченко опубликовал видеообращение, в котором свой арест назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании, боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей.

"Она (Россия – Ред.) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой", – сказал Семенченко.

Экс-нардеп напомнил, что брал на поруки "массу людей".

"Теперь, видимо, пришел мой черед", – добавил он.

Тем временем, под Печерским судом собралось около 30 человек, которые пришли поддержать Семенченко, есть и те, кто хочет взять его на поруки. Они пытались прорвать в зал суда. По их мнению, Семенченко хотят взять под стражу по-тихому, как и Шевченко.

Напомним, 24 марта в СБУ заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Ее организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Также в спецслужбе заявили, что им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что подозреваемого по делу о создании ЧВК агента НАБУ Шевченко взяли под стражу с залогом в 5 миллионов.